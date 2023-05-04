區議會｜稱直選成份非愈多愈好　曾國衞：新制度僅趕絕反中禍港者

新一屆區議會改革方案公布，當中直選比例大削至兩成，同時增設「三會」提名門檻、資格審查、履職監察制度等。政制及內地事務局局長曾國衞今日(4日)在立法會聯席會議上表示，直選成份並非愈多愈好，強調新制度是趕絕反中禍港人士。

曾國衞指，假如區議會像第六屆區議會一樣，烏煙瘴氣，漠視民生福祉，無論有幾多直選議席，亦難獲市民認同。他說區議會組成並非愈多直選成份便愈好，而是要有合適方法，讓合適的人士加入區議會服務市民，方能令市民受惠。

對於有指新制度是否要趕盡反對派人士，曾國衞表示，今次方案只是趕絕一類人，就是非愛國愛港、仍然妄想反中禍港的人士，強調只有是愛國愛港，誠心擁護《基本法》，效忠特區，有智有能力者便有機會參與區議會工作。

指現屆 有區議員危害國家安全

他又說，世界各地並無一套硬性的規定的民主制度，需要按當地情況制定，良政善治才是優質民主。他指現屆有區議員肆意干擾政府施政，分化社會，危害國家安全，不少區議員因為不肯宣誓或宣誓無效而被取消資格，僅剩三成區議員工作，反映大部分議員達不到《基本法》及效忠特區的基本要求，故有必要重塑區議會。

2019年第六屆的區議會選舉，民主派贏得大多數議席，其他中央修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」，要求「愛國愛港」、擁護《基本法》及效忠特區的人士，才能夠選舉立法會及區議會。