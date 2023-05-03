區議會｜譚耀宗︰新安排有利推動民生政策 嚴格落實愛國者治港

區議會改革方案昨日（2日）正式出爐，全國港澳研究會副會長譚耀宗回應有關方案指改革加強行政主導，有利於特區政府推動各項民生政策，集中精力解決社會深層次矛盾，使得區議會的功能達到最大化，讓香港市民分享新時代下良政善治的成果，對於「一國兩制」的落實以及香港未來的發展有重要的意義。

譚耀宗認為區議會不能成為維護國家安全體系中的缺口，指出2019年區議會選舉被反中亂港勢力騎劫，當選的區議員不僅將服務市民的使命拋之腦後，更利用區議會的平台支持黑暴、分裂國家，嚴重破壞香港社會的發展和穩定，使得區議會偏離《基本法》的規定，他認為有關方案讓區議會回歸《基本法》的定位，嚴格落實愛國者治港原則，將一切反中亂港分子都排除在體制架構外，維護國家安全。

譚耀宗：以往區議員對於政策的關注較為有局限性

譚耀宗相信區議會組成的多元化有利於更好服務市民，他指出以往區議員對於政策的關注較為有局限性，但是隨着香港進入了發展的新時代以及新階段，社區發展將會面臨着不同新問題，這就需要有不同背景的區議員從多角度來分析以及制定政策。他相信政府委任區議員的時候會考慮他們的地區服務經驗，不擔心因為缺少地區工作經驗而出現「離地」的現象。

譚耀宗又提及，本次完善地區治理方案還有一個亮點，就是成立由政務司司長主持的地區治理領導委員會、由政務司副司長主持的地區治理專組以及由民政事務專員擔任區議會主席，他認為會加強行政主導有利於區議會的功能最大化，讓區議會真正變成特區政府施政的幫手、成為特區政府和市民溝通的橋樑。