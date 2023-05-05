區議會｜麥美娟：倘當年無委任制　未必會參與議會工作

政府重塑區議會制度，當中大減直選比例至兩成，並恢復委任及間選，與直選比例組成為「442」。早前以「斷章取義」、「抹黑慣技」形容被「翻舊帳」指曾支持取消委任議員的民政及青年事務局局長麥美娟，今日(5日)表示重塑區議會是要回復《基本法》列明的「非政權區域諮詢組織」定位，又說若當年無委任制度，她可能都未必會參與區議會工作。

麥美娟指，當年22歲大學畢業就擔任委任議員，如果當年無委任制度，她可能都未必會參與區議會工作，認為改制後有更多渠道讓愛國愛港，熱心地區服務青年參與區議會工作，強調重塑區議會是要回復《基本法》列明的「非政權區域諮詢組織」定位，令區議員日後有更多渠道接觸市民，向政府反映市民意見，協助制定政策等。

指議員不當行爲將被調查

翻查資料，麥美娟在1993年獲港英政府時任布政司霍德，委任為葵青區議員，翌年改循直選當選，之後加入工聯會，並連任5屆至2019年區議會選舉落敗。她亦自2012年起參選立法會新界西地區直選，2021年改循選委會界別參選並成功連任，去年獲現任特首李家超提名為民政及青年事務局局長。

麥美娟補充，改革區議會後會增設履職監察制度，若有3位當區議員及主席，就議員涉及的不當行爲投訴，可要求民青局成立委員會調查，或由區議會一半議員動議調查，委員會成員包括一名非區議員及4位非當區區議員，被調查的議員可向政務司司長提出上訴。對於新制度下由民政專員擔任區議會主席，她認為是體現行政主導，同時民政專員擔任關愛隊總指揮，能更好協調不同地區諮詢組織及政府部門的運作。