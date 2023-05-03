區議會｜麥美娟：改革無削投票權　投票權仍然存在

政府公布新一屆區議會改革方案，當中直選比例大減至兩成，並增設「三會」提名門檻、資格審查、履職監察制度等。民政及青年事務局長麥美娟今日(5日)在電台表示，區議會改革後，以委任、地區委員會界別和直選產生區議員會更多元化，儘管直選議席減少，惟她認為改革並無剝削選民投票權，強調投票權依然存在。

麥美娟稱，目前「442」模式，能夠讓不同人士透過多渠道加入區議會，在收集意見和表達意見更全面及充分，亦可掌握社區脈搏，形容是最好的組合。她批評，過去區議會越來越政治化，變成政治宣洩，反而民生議題沒有認真討論，認為區議會改革後可讓有志服務社區的人士，透過多渠道加入區議會，亦更好發揮區議會作為諮詢架構的角色，配合政府工作。

不認同爭取提名票限制參選人數

被問到日後會否出現委任/間選區議員與社區聯繫較少的情況，麥美娟表示，日後地區工作會更好，因為不同渠道產生的議員均須向地區負責，而且可以聯合開辦事處，認為日後在社區服務市民的議員辦事處會增加。至於參選直選人士要先取得「三會」各3名成員提名，是否限制參選人數。她指「三會」成員都是熟悉地區事務的人，可令參選人更有志於地區事務，不認同爭取提名票將限制參選人數。

對於委任/間選區議員並無太大選票連任壓力，對此會否影響服務質素，麥美娟卻稱產生方法並非重點，反指過往擔任區議員時，至少有3個直選區議員，在3個月內只是開會15分鐘。