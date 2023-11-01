區選入閘惹熱議 鄭雁雄：非喊口號就變成愛國者 李家超：未獲提名者應優化自己

新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，提名前日結束，399人報名參選，傳統民主派成員未獲「三會」足夠提名而未能「入閘」；更有建制派政團關注「三會」成員的政治聯繫影響提名決定，揚言會提修例。政府昨舉辦「完善地區治理，共創美好社區」研討會，與會者亦熱議區選提名，中聯辦主任鄭雁雄指，強調愛國者有公認標準，不能夠今天喊兩句口號就搖身一變成為愛國者，非愛國者不應有參選資格。特首李家超則表示，若有意參選者未獲提名，應優化自己，並提到將區議會和香港民主制度掛鈎是「偽命題」。

鄭雁雄在研討會致辭指，愛國者有公認標準，包括真心維護國家主權安全、真心尊重和維護國家的根本制度和特區的憲制秩序，以及真心維護香港的繁榮穩定。而當前香港亂的根源尚未根除，美國等西方外部勢力不斷插手干預，海外反中亂港分子不時興風作浪，本地分子伺機反撲，只有進一步完善地區治理，確保選出由愛國者完全主導的區議會，才能防止區議會再被騎劫，徹底清除港版「顏色革命」土壤。 他又表示，完善香港地區治理的首要原則，是要讓「愛國者治港」原則在香港區議會選舉中得到全面落實，徹底終結反中亂港分子通過選舉，進入特區治理架構的歷史；如非愛國者，甚至是反中亂港分子，不應有參選資格。他指，對愛國者的判斷，要看表面也要看實際，不可能昨日還在反中亂港，或所屬政團還在反中亂港，今天喊兩句口號就搖身一變成為愛國者。他又稱，允許並歡迎有錯失的人轉變到「愛國愛港」立場上，惟確認這種轉變需要時間，亦要視乎行動。他續指，多年來不少有識之士指出，香港基層治理存在政治歧見，未來區議會、三會及關愛隊互相協調及合作，相信可穩固地區治理系統。

李家超：區議會與民主掛鈎是偽命題 李家超則表示，當年英國得悉中國要收回香港後，便大幅引入選舉，將區議會議席變為大部分選舉產生，批評英國別有用心的政治操弄。他表示，香港特區成立後選舉內容必須根據《基本法》中就行政長官和立法會產生辦法的規定，區議會從來不是特區政權的一部分，將區議會和香港民主制度掛鈎是錯誤議題，強調討論區議會的民主成份，是錯誤引導及偽命題。 李家超又指，2019年間反中亂港分子騎劫有漏洞的區議會選舉和議席，但改制後區議會重回《基本法》第97條下，去除政治化，區議會至今獲得399份提名，當中有長年從事地區服務人士、有志服務地區的年輕人等，惟肯定沒有利用區議會席位意圖危害國家安全的「反中亂港」分子、亦沒有純粹透過挑動政治矛盾以「撈取油水」的自私自利之徒。 李家超昨出席行會前亦回應區選提名，指各區直選及地區委員會界別選舉均會有激烈競爭，不會有自動當選的可能，認為新制度下參選人都要努力爭取提名，有「從中選優」作用，若今次未能成功，參選人應該優化自己，令下一次讓提名人和選民信服。