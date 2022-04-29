區選敗選人提供娛樂及賄選罪成

被廉政公署落案起訴的2019年區議會選舉敗選人歐頌賢，今日(29日)在東區法院被裁定提供娛樂以誘使他人投票予她及賄選罪名成立，暫時還押懲教署看管等候判刑。

45歲的歐頌賢被裁定在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12（1）（a）條；以及一項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11（1）（a）條，兩項罪名成立。裁判官梁嘉琪將案件押後至5月13日判刑，等候索取被告的背景及社會服務令報告，暫時還押懲教署看管。

被指邀街頭藝人表演及書法班

案情指，在2019年區區議會選舉提名期首日就遞交表格的歐，報名參選西區大學選區。在2019年10月10日，兩名街頭藝人受歐邀請，在選區內一個港鐵站出口附近，進行了一小時歌唱表演。被告於6日後，即2019年10月16日，在同一地點舉辦了一小時免費書法班。在歌唱表演及書法班進行期間，該地點均展示了一幅載有被告名字及肖像的直幡。被告有出席該兩場活動，其助選人員並在場向途人派發傳單。

被告又在2019年10月14日至23日期間，在其社交平台專頁發布4則有關該歌唱表演及書法班的貼文，並載有兩段相關錄影片段。廉署調查發現，被告有向選舉事務處提交有關傳單及貼文作為其選舉廣告。以及向有關街頭藝人及書法家分別支付1,200元及800元作為報酬後，在選舉申報書中申報有關費用為選舉開支。廉署接獲投訴，指稱有人涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》而展開調查。

歐頌賢在2019年區選中，因為被指與另一位民主派候選人任嘉兒「撞區」，後被遊說後宣稱退選，任嘉兒之後以3,135票當選，而被告則獲127票，而任嘉兒在去年宣布辭職。