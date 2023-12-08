區選繽紛日 香港科學館/太空館/濕地公園免費入場 西九設無人機表演｜區議會選舉2023

區議會選舉2023將於12月10日舉行。特首李家超於11月28日出席行會前表示，將在區選前一天，即12月9日舉行「區選繽紛日」，屆時全港各區將舉辦嘉年華、音樂會、無人機表演等，香港科學館/太空館/濕地公園免費入場，冀營造好的氛圍和氣氛，增加市民對投票的重視及投入。
全港將舉辦多個嘉年華活動 西九上演無人機
發展局及海濱事務委員會於灣仔海濱舉行 「一個聖誕‧一個維港」期間限定活動，活動時間為下午2時至6時。
香港藝土民間於觀塘海濱舉行三項達人拉機挑戰賽2023，活動時間為上午9時至下午6時。
康樂及文化事務署會在六個室外場地舉辦加入運動元素及遊戲等的「區選繽紛樂」嘉年華活動，地點分別是九龍公園(功夫閣)、啟德車站廣場、香港單車館公園、天水圍銀座廣場、長洲北帝廟遊樂場及鰂魚涌公園(太極花園)。除長洲北帝廟遊樂場活動是於下午3時至5時進行外，其餘5個場地的活動時間均為下午2時至5時。
「區選進社區」將在油塘大本型設商場展覽、東涌巿政大樓設流動遊戲攤位，並會安排3輛宣傳車分別停駐黃大仙、大埔及灣仔區作流動資源中心。當晚會有大型戶外音樂會，在西九文化區亦會上演無人機表演，多個電視台屆時會作聯播。
三間博物館及濕地公園免費開放
免費開放香港科學館和香港太空館、香港藝術館的收費展覽，以及香港濕地公園；另外會提供多項參觀歷史建築及古蹟的優惠。
香港中央圖書館會有「《使命》攝影展」-- 攝影展是以保安局六支紀律部隊和兩支輔助部隊為主題，亦會安排講座及六節的導賞團，供學生參與。
環境及生態局將聯同九巴，在荔枝角月輪街車廠展覽古董巴士及電動巴士，市民可免費參觀。
教育局與團體會舉辦「親子繽紛遊樂日」大募集活動，鼓勵全港中小學及幼稚園家長和學生透過親子活動去認識自己居住的地區。
市民到環境保護署轄下「綠在區區」社區回收網絡進行回收，回收最少0.5公斤回收物可獲額外1210「綠綠賞」積分。