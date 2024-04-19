區選電子選民登記冊故障 報告稱選舉事務處無作全面荷載測試

去年12月舉行的區議會選舉期間，電子選民登記冊一度故障。選舉管理委員會今日就選舉發布報告書，專責調查小組認為系統故障的主因，是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時，未有充分考慮其在實際操作時可能會引起的疊加效應及流量影響，因而沒有作充分和全面的荷載測試。 選管會提出多方面建議，指出鑒於系統有別於政府其他的資訊科技系統，只曾於2021年立法會選舉和是次選舉被大規模使用。儘管選舉事務處技術團隊事前已進行多番測試，但沒有機會透過實際運作發現系統的不足。而在投票日發現系統運作有誤時，亦難以即時暫停使用該系統，以進行緊急維修。

建議進行定期的模擬實況測試 因此，選管會建議選舉事務處積極考慮透過模擬大型選舉的情景，進行定期的模擬實況測試，從而在過程中找出可能出現的系統運作問題並及早修正和不斷優化系統。 另外，報告指按目前三重確認的安排，第一重是由選舉事務處技術團隊因應任何系統優化改動，而作出相關的測試及技術和影響評估。同時，當有關優化改動經另外兩重確認架構（即獲聘任的獨立承辦商及技術諮詢委員會）評審時，亦是由選舉事務處技術團隊作聯繫轉介安排。