區選電腦故障 陸啟康哽咽致歉 李家超：3個月內交報告

區議會選舉期間，電子選民登記系統故障，致選民未能投票。選管會主席陸啟康昨承認選管會今次有失誤，並向候選人及選民等受影響團體致歉，又稱難以估計實際受影響的選民及候選人數目；對政府若就事件向他問責，他表示「無所謂」。行政長官李家超已要求選管會成立專責調查小組，確保類似情況不再發生。

陸啟康昨早會見傳媒時兩度哽咽，指選管會今次有失誤，達不到公眾的標準，亦因系統故障而未能配合政府的良好宣傳。他稱自己有愧於謹守崗位的同事和未能投票的選民，又再次向受影響選民、候選人、助選團及傳媒致歉。