區選電腦故障 陸啟康哽咽致歉 李家超：3個月內交報告

區議會選舉期間，電子選民登記系統故障，致選民未能投票。選管會主席陸啟康昨承認選管會今次有失誤，並向候選人及選民等受影響團體致歉，又稱難以估計實際受影響的選民及候選人數目；對政府若就事件向他問責，他表示「無所謂」。行政長官李家超已要求選管會成立專責調查小組，確保類似情況不再發生。
陸啟康昨早會見傳媒時兩度哽咽，指選管會今次有失誤，達不到公眾的標準，亦因系統故障而未能配合政府的良好宣傳。他稱自己有愧於謹守崗位的同事和未能投票的選民，又再次向受影響選民、候選人、助選團及傳媒致歉。
陸啟康又指，系統已有最少三重認證，故他一直有信心可交出「亮麗的成績表」，雖然自己多番強調不容有失，但今次就是「有失」，若最終政府要向他問責，亦「無所謂」。他表示，未能估計因故障所衍生的選舉呈請數目，並重申並非藉延長投票時間推高投票率。另外，選管會合共接獲321宗投訴，大部分已即時處理。
李家超昨日表示，已要求選管會成立專責調查小組，並在按《選舉管理委員會條例》，須於3個月內向行政長官提交的報告中，作詳細匯報，確保類似事情不再發生。
湯家驊邵家輝：系統故障影響選情
民建聯主席陳克勤指，電腦系統一度有故障，選管會已盡力恢復系統，並適當延長投票時間，做法合適，亦令選舉能夠公平公正進行。
民主思路召集人湯家驊稱，支持非建制的選民通常在晚飯後投票，票站系統在晚上投票高峰期出現故障，令部分民主思路支持者選民放棄，影響選情。自由黨主席邵家輝亦認為情況不理想，部分有意投票的選民，因為需要等候較長時間而離開，會影響選情，促請政府認真檢討流程和改善。