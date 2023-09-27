十一國慶｜全港戲院半價睇戲中午12時起預售　IMAX、4DX一樣有份　即睇電影名單 (更新)

【9月27日更新】 為慶祝十一國慶，香港戲院商會聯同會員在10月1日當日推出「半價睇好戲」優惠，為當日香港市民提供優惠的娛樂。

十一國慶｜ 戲院票房購票每人每次最多買4張

到時全港64間戲院全日任何放映場次及格式，均劃一提供半價優惠，包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式等13種聲畫格式。戲院常設的長者首場優惠、小童、學生、長者票價，繼續提供半價優惠。惟所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用，戲院會保留任何爭議的最終決定權。

半價戲票將於本周三(27日)正午12時後陸續於戲院票房及網上售票網頁公開發售(除ACX Cinema @北角匯戲院票房於下午2時開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外)，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。