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2023-09-27 11:40:00

十一國慶｜全港戲院半價睇戲中午12時起預售　IMAX、4DX一樣有份　即睇電影名單 (更新)

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十一國慶｜十一國慶日限定半價睇戲，9月27日中午12時預售。(網上圖片)

十一國慶｜十一國慶日限定半價睇戲，9月27日中午12時預售。(網上圖片)

【9月27日更新】為慶祝十一國慶，香港戲院商會聯同會員在10月1日當日推出「半價睇好戲」優惠，為當日香港市民提供優惠的娛樂。

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十一國慶｜戲院票房購票每人每次最多買4張

到時全港64間戲院全日任何放映場次及格式，均劃一提供半價優惠，包括但不限於4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE，D-BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER，LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA及SCREEN X 格式等13種聲畫格式。戲院常設的長者首場優惠、小童、學生、長者票價，繼續提供半價優惠。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用，戲院會保留任何爭議的最終決定權

半價戲票將於本周三(27日)正午12時後陸續於戲院票房及網上售票網頁公開發售(除ACX Cinema @北角匯戲院票房於下午2時開始營業及寶石戲院將於930日起預售外)，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準

十一國慶半價睇戲電影名單一覽 十一國慶半價睇戲電影名單一覽 十一國慶半價睇戲電影名單一覽

十一國慶｜參與戲院

參與戲院包括ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、 CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、 MCL院線、新寶院線、新光戲院。

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）
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