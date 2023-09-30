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2023-09-30 11:42:00

十一國慶｜國慶優惠懶人包　10.1睇戲半價　小童免費搭港鐵九巴　市民坐輕鐵、小輪及電車免費等【更新】

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十一國慶｜國慶優惠懶人包 10.1睇戲半價/免費搭電車+天星小輪【持續更新】

十一國慶｜國慶優惠懶人包 10.1睇戲半價/免費搭電車+天星小輪【持續更新】

【9月30日更新】明日就是十一國慶，為了慶祝國慶，政府宣布多項優惠，當中包括國慶正日睇戲半價、小童八達通免費搭港鐵+九巴等，即睇優惠詳情！

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）
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十一國慶優惠｜娛樂消遣優惠：

  1. 全港60多間戲院戲票半價發售
  2. 康文署：轄下多項設施，包括室內和戶外體育場所、絕大部分公眾泳池、濕地公園等，於101日免費入場
  3. 科學館：101日常設及專題展覽免費
  4. 太空館：101日常設展覽免費
  5. 活化歷史建築伙伴計劃下12個項目，市民在9月底至10月初可免費享用額外導賞團和工作坊
全港60多間戲院戲票半價發售 科學館：10月1日常設及專題展覽免費 太空館：10月1日常設展覽免費

十一國慶優惠｜交通優惠：

  1. 港鐵：101日小童八達通乘客免費乘坐重鐵網絡(包括本地及羅湖、落馬洲站過境服務，但不包括機場快綫、高鐵、東鐵綫頭等車廂)，所有乘客同日可免費乘坐輕鐵及港鐵巴士。
  2. 九巴及龍運巴士：101日小童八達通乘客免費乘坐日間路線
  3. 天星小輪：來往尖沙咀至灣仔，101日免費
  4. 富裕小輪：中環—紅磡—啟德航線，101日免費
  5. 電車：101日免費
電車10月1日免費 天星小輪：來往尖沙咀至灣仔，10月1日免費

十一國慶優惠｜飲食購物優惠：

  1. 過千間食肆指定菜式或餐飲，101日提供折扣優惠
  2. 不同商場、街市推出購物優惠
  3. 透過「本地魚菜直送」網店及荃灣實體店買特定產品，101日至7日可享74

十一國慶優惠｜環保優惠：

  1. 於環保署的「綠在區區」參與回收，101日至2日可獲6倍或額外「綠綠賞」積分
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