十一國慶｜國慶優惠懶人包　10.1睇戲半價　小童免費搭港鐵九巴　市民坐輕鐵、小輪及電車免費等【更新】

康文署：轄下多項設施，包括室內和戶外體育場所、絕大部分公眾泳池、濕地公園等，於

康文署：轄下多項設施，包括室內和戶外體育場所、絕大部分公眾泳池、濕地公園等，於 10 月 1 日免費入場

康文署：轄下多項設施，包括室內和戶外體育場所、絕大部分公眾泳池、濕地公園等，於 10 月 1 日免費入場