十一國慶｜國慶優惠懶人包　10.1睇戲半價　小童免費搭港鐵九巴　市民坐輕鐵、小輪及電車免費等【更新】

【9月30日更新】明日就是十一國慶，為了慶祝國慶，政府宣布多項優惠，當中包括國慶正日睇戲半價、小童八達通免費搭港鐵+九巴等，即睇優惠詳情！
十一國慶優惠｜娛樂消遣優惠：
- 全港60多間戲院戲票半價發售
- 康文署：轄下多項設施，包括室內和戶外體育場所、絕大部分公眾泳池、濕地公園等，於10月1日免費入場
- 科學館：10月1日常設及專題展覽免費
- 太空館：10月1日常設展覽免費
- 活化歷史建築伙伴計劃下12個項目，市民在9月底至10月初可免費享用額外導賞團和工作坊
十一國慶優惠｜交通優惠：
- 港鐵：10月1日小童八達通乘客免費乘坐重鐵網絡(包括本地及羅湖、落馬洲站過境服務，但不包括機場快綫、高鐵、東鐵綫頭等車廂)，所有乘客同日可免費乘坐輕鐵及港鐵巴士。
- 九巴及龍運巴士：10月1日小童八達通乘客免費乘坐日間路線
- 天星小輪：來往尖沙咀至灣仔，10月1日免費
- 富裕小輪：中環—紅磡—啟德航線，10月1日免費
- 電車：10月1日免費
十一國慶優惠｜飲食購物優惠：
- 過千間食肆指定菜式或餐飲，10月1日提供折扣優惠
- 不同商場、街市推出購物優惠
- 透過「本地魚菜直送」網店及荃灣實體店買特定產品，10月1日至7日可享74折
十一國慶優惠｜環保優惠：
- 於環保署的「綠在區區」參與回收，10月1日至2日可獲6倍或額外「綠綠賞」積分