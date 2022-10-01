十一國慶｜多間大學舉行國慶升旗儀式　逾千名師生出席

今日(1日)是十一國慶，本港多間大學都有舉辦國慶升旗儀式。當中過千名師生今早出席理工大學的升旗禮，儀仗隊將國旗、區旗及校旗徐徐升起，政府官員包括保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人都有參與。

同時，香港教育大學(教大)亦今早在大埔校園舉行升旗儀式，出席的包括教大校董會副主席陳浩華博士、校董會成員、管理層、教職員和學生逾120人，並由教大學生負責升旗，又指教大於每周一和特別日子（包括元旦、香港特區成立紀念日以及國慶日）均會舉行升旗儀式，而每個上課日亦會於校園內升掛國旗、區旗及校旗。

至於香港都會大學(都大)和恒生大學(恒大)今早亦在校園舉行升旗儀式，當中都大的教職員及學生有逾百人出席，都大表示，希望學生能積極抓緊國家發展機遇，為祖國及香港的發展作出貢獻。

楊潤雄： 充滿愛國情懷令人感動

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交網站facebook發文，指他在金紫荊廣場及在理工大學出席升旗儀式，當中充滿愛國情懷，令人感動，認為足見對國家的認同，是人心所向。

他又說，國家在中央政府帶領下發展一日千里，香港在祖國的支持及關愛下，定當全力繼續善用「一國兩制」的優勢，把握發展機遇，為中華民族偉大復興作貢獻，國家支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，作為香港特區首任文化體育及旅遊局局長，他定當以實踐這個重要願景作為重點工作目標，說好中國故事和香港故事。