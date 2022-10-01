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2022-10-01 12:36:56

十一國慶｜多間大學舉行國慶升旗儀式　逾千名師生出席

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理大今早於校園舉行升旗儀式，包括旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強等逾千人。(理大圖片)

理大今早於校園舉行升旗儀式，包括旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強等逾千人。(理大圖片)

今日(1)是十一國慶，本港多間大學都有舉辦國慶升旗儀式。當中過千名師生今早出席理工大學的升旗禮，儀仗隊將國旗、區旗及校旗徐徐升起，政府官員包括保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人都有參與。

同時，香港教育大學(教大)亦今早在大埔校園舉行升旗儀式出席的包括教大校董會副主席陳浩華博士、校董會成員、管理層、教職員和學生逾120人，並由教大學生負責升旗，又指教大於每周一和特別日子（包括元旦、香港特區成立紀念日以及國慶日）均會舉行升旗儀式，而每個上課日亦會於校園內升掛國旗、區旗及校旗。

至於香港都會大學(都大)和恒生大學(恒大)今早亦在校園舉行升旗儀式，當中都大的教職員及學生有百人出席，都大表示，希望學生能積極抓緊國家發展機遇，為祖國及香港的發展作出貢獻。

楊潤雄：充滿愛國情懷令人感動

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交網站facebook發文，指他在金紫荊廣場及在理工大學出席升旗儀式，當中充滿愛國情懷，令人感動，認為足見對國家的認同，是人心所向。

他又說，國家在中央政府帶領下發展一日千里，香港在祖國的支持及關愛下，定當全力繼續善用「一國兩制」的優勢，把握發展機遇，為中華民族偉大復興作貢獻，國家支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，作為香港特區首任文化體育及旅遊局局長，他定當以實踐這個重要願景作為重點工作目標，說好中國故事和香港故事。

理大今早於校園舉行升旗儀式，包括旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強等逾千人。(理大圖片) 教大今早在大埔校園舉行升旗儀式，教職員及學生逾120人出席。(教大圖片) 教大今早在大埔校園舉行升旗儀式，教職員及學生逾120人出席。(教大圖片) 都會大學舉行升旗儀式，賀國慶73周年。(都大圖片) 恒大舉行升旗儀式。(恒大圖片)
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