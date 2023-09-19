十一國慶｜推優惠包括戲票半價及小童八達通免費搭港鐵等　李家超：讓市民開心慶祝大日子 (更新)

【10:50更新】 十一國慶臨近，特首李家超今日(19日)在行會前表示，為了讓市民共同開心地慶祝這個大日子，政府及不同機構將會推出多項活動及優惠，包括全港逾60間戲院戲票以半價發售，小童八達通免費乘搭港鐵、九巴等，包括本地綫、羅湖及落馬洲過關服務，同時逾千食肆提供折扣優惠。

十一國慶｜市民免費搭輕鐵、港鐵巴士及「叮叮」

李家超指，將在十一國慶推出多項優惠，包括戲院戲票以半價發售、小童八達通乘客可免費乘搭港鐵，包括本地綫、羅湖及落馬洲過關服務，同時亦可免費乘搭九巴、龍運日間巴士路線；市民可在十一當日免費乘搭輕鐵、港鐵巴士及電車，免費乘搭天星小輪尖沙咀至灣仔線，以及富裕小輪的觀塘、北角及啟德航線；另外過千間食肆指定菜式或餐飲亦有折扣優惠。

他續指，在10月1日至7日期間，凡在「本地魚菜直送」網店，以及荃灣實體店購買指定產品，可享有74折等，而多個政府設施免費入場及使用，包括康文署室內和戶外康樂設施、絕大部分公眾泳池、科學館和太空館的常設展覽和科學館的專題展覽，濕地公園亦會免費開放。

李家超稱，相隔5年將重辦十一國慶煙花匯演，政府和民間組織會在各區舉辦國慶活動，並指早前七一慶祝優惠得到飲食等業界支持和歡迎，市民和旅客反應正面，鼓勵各界繼續響應。

會否下調首置印花稅？李：《施政報告》宣布哪些意見獲接納

另外，對於政府會否下調首置印花稅，李家超回應指在《施政報告》諮詢的過程中，收集到不同意見，政府會細心研究，在《施政報告》會宣布哪些意見獲接納。

至於將在12月10日舉行的區議會選舉，政府至今未公布投票時間，李家超指，重視區議會選舉投票安排，當局正籌辦當中，當有整體安排後會適時公布，並會有大量宣傳。