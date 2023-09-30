十一國慶｜旅監局：黃金周暫接501個內地團登記　涉及1.5萬人次

今日(30日)是中秋節翌日，亦是內地十一國慶長假開始。旅監局今日(11日)發文交代國慶黃金周假期就管理入境旅行團的安排及工作，指截至早上8時，共接獲501個內地入境旅行團登記在國慶黃金周假期(9月29日至10月6日)期間訪港，涉及內地旅客約1.5萬人次；當中164團已在今日到港，涉及內地旅客約 4,700人次，整體秩序良好。

旅監局在崇安街巡查拍攝到一接待內地入境旅行團的食肆的門外情況。(旅監局提供)

暫未收到 內地團求助或投訴

旅監局表示，今日繼續派員到旅遊景點、較多內地入境旅行團旅客到訪的地區、接待內地入境旅行團的註冊商店及餐飲處所等巡查，文化體育及旅遊局局長楊潤雄和旅監局副主席旅遊事務專員沈鳳君(專員)在旅監局行政辦人員的陪同下，中午到土瓜灣一帶視察國慶黃金週內地旅行團訪港情況；專員在今早亦有到香園圍管制站，視察內地入境旅行團的人流管理。

局方續稱，就今日在土瓜灣的巡查所見，內地入境旅行團光顧的商店均為已按照入境旅行團註冊商店行政計劃(行政計劃)登記的註冊商店；註冊商店遵守旅監局要求執行人流管理措施；相關的餐飲處所亦配合情況需要加派人手疏導進出其處所的人流，認為自昨日(29日)國慶黃金周開始至今，旅監局沒有發現有位於九龍城區的註冊商店違反行政計劃的承諾，亦沒有收到與內地入境旅行團旅遊活動相關的求助或投訴。

旅監局稱，會繼續密切留意內地訪港旅行團登記數字以及其活動情況，並會視乎情況需要，加強巡查工作或採取進一步的改善措施。如發現有任何違反《旅遊業條例》或《持牌人指令》的情況，會按既定程序進行調查並按個案性質及嚴重性決定處分方法。