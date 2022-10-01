十一國慶｜李家超：港驕人成績因為「一國兩制」　對前景充滿信心

今日是十一國慶，行政長官李家超出席國慶酒會致辭時表示，每逢國慶，見證國家發展一年比一年好，人民生活一年比一年更富足，身為中國人感到無比驕傲。他指香港在回歸25年以來，發展取得驕人成績，雖然面對不同挑戰，都能轉危為機，遇強愈強，正是因為「一國兩制」為香港長期繁榮提供了最佳制度保障，以及祖國作為香港堅強後盾，他對香港前景充滿信心，又說香港優勢多不勝數。

指 港優勢多不勝數

李家超表示，香港現正經歷由治及興的關鍵期，他對香港前景充滿信心，大家都應該為這個共同家園充滿信心，因為香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢無可取代。他又指，香港優勢多不勝數，包括是自由開放便利營商的國際大都會、世界最自由經濟體及國際金融貿易航運中心，亦是亞洲地區唯一擁有5間世界百強大學的城市，低稅率、稅制簡單等，形容這些都是香港的自信和競爭力所在。

他續指，過去兩年，中央在港實施《港區國安法》，完善選舉制度，落實愛國者治港，令香港由亂到治，年初本港面對嚴峻疫情，中央全力支援，派出內地專家組及醫療隊來港，持續供應各類物資，以7日建成方艙醫院，可見護港情切，中國速度及民族關懷，港人都會歷歷在目，不會忘記。

李家超強調，香港在抗疫工作上不會躺平，會在風險可控下，維持民生活動，維持本港國際競爭力及發展動能。他透露，首份《施政報告》已進入最後階段，聽取不少意見，強調相信「謀度於義者必得，事因於民者必成」，他和團隊必定不忘初心，牢記使命，為市民謀幸福，為香港謀發展。