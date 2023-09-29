十一國慶｜海關加派人手在口岸派發旅客過關錦囊　打擊走私

為迎接在國慶黃金周期間訪港的內地旅客，及滿足香港市民出行的需要，海關在各口岸會靈活調配人手及資源，及早準備和作出部署，務求旅客和貨運的清關工作能運作順暢。此外，由海關、警務處、入境處等部門組成的跨部門聯合指揮中心，會於國慶黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站的情況，有需要時作出即時調配及應變。海關亦會與內地對口機構保持緊密聯繫，加強各口岸的協調。

海關會繼續透過風險評估和情報分析，揀選旅客及貨物作清關檢查，嚴厲打擊違禁品及受管制物品進出香港，有需要時會採取特別執法行動，打擊各類走私活動。海關亦會繼續加強宣傳教育工作，在口岸派發「旅客過關小錦囊」提醒市民及旅客切勿攜帶違禁品及受管制物品進出香港。