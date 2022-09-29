十一國慶｜灣仔實施特別交通安排　博覽道等明日凌晨起封閉

本周六是十一國慶，警方指為配合當日在灣仔北舉行的國慶日升旗儀式，附近一帶將實施特別交通安排，博覽道和由中環及灣仔繞道通往博覽道的支路等將於明日(30日)凌晨起封閉，至本周六(10月1日)中午12時，除持有許可證的車輛外，禁止其他車輛進入，同時附近一帶交通需要改道。

十一國慶｜ 路段封閉

明日零時零一分至本周六中午12時期間，以下路段將臨時封閉︰

博覽道

博覽道中

博覽道東

由中環及灣仔繞道通往博覽道的支路；及

介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道東行線

另外，介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道西行線及會議道西行線通往龍和道西行的支路，將於10月1日上午5時30分至中午12時封閉。

十一國慶｜ 交通改道

沿龍和道東行前往菲林明道的車輛須右轉入龍合街南行，前往東區走廊的車輛須駛入中環及灣仔繞道東行；及

沿龍合街北行右轉入龍和道東行的車輛只能進入中環及灣仔繞道東行

此外，10月1日上午5時30分至中午12時，沿會議道西行的車輛須左轉入菲林明道南行，經菲林明道北行、港灣道西行、分域碼頭街西行、分域碼頭街迴旋處及龍合街北行前往龍和道西行。

十一國 慶｜ 停車位及上落客區暫停使用

位於博覽道及博覽道東的旅遊巴士停車位及上落客區將暫停使用

警方補充，在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控，又說會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排，呼籲駕車者應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。