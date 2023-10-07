十一國慶｜8天黃金周共110萬內地旅客訪港　未符疫前水平

一連八日國慶黃金周（9月29日至10月6日）於昨日結束，入境處錄得約110萬內地旅客人次訪港，數字符合假期前估計的約100萬人次。平均每日內地旅客入境人次約14萬，較五一黃金周高約10%；與疫前比較，約為2017年至2019年國慶黃金周的約85%，或2017年至2018的70%。內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，有約18萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線，各口岸運作及運輸服務暢順。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，整體內地旅客入境數字符合預期，各方面的接待旅客工作暢順，感謝各有關單位悉力以赴，為國慶黃金周的訪港旅客提供美好的旅遊體驗。他希望旅客都能感受到香港濃厚的節日氣氛和獨有的都會魅力，政府會總結經驗為未來的協調工作及提升旅客訪港體驗做好準備。