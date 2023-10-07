十一國慶｜8天黃金周共110萬內地旅客訪港　未符疫前水平

一連八日國慶黃金周（9月29日至10月6日）於昨日結束，入境處錄得約110萬內地旅客人次訪港，數字符合假期前估計的約100萬人次。平均每日內地旅客入境人次約14萬，較五一黃金周高約10%；與疫前比較，約為2017年至2019年國慶黃金周的約85%，或2017年至2018的70%。內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，有約18萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線，各口岸運作及運輸服務暢順。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，整體內地旅客入境數字符合預期，各方面的接待旅客工作暢順，感謝各有關單位悉力以赴，為國慶黃金周的訪港旅客提供美好的旅遊體驗。他希望旅客都能感受到香港濃厚的節日氣氛和獨有的都會魅力，政府會總結經驗為未來的協調工作及提升旅客訪港體驗做好準備。
酒店整體入住率達90%
大型活動方面，於9月23日至10月2日期間在維園舉辦的中秋綵燈會，吸引約20萬人次參觀；於9月28日至30日期間舉辦的大坑舞火龍吸引約4.8萬人次參與；國慶煙花匯演吸引約43萬人次欣賞。文體旅局指主要旅遊景點，包括西九文化區、海洋公園、迪士尼樂園、山頂纜車及昂坪360纜車等人流亦非常暢旺，其中個別景點的旅客到訪人數更接近甚至超出疫情前的水平，人流管理工作順利。另外，根據旅發局的統計資料，酒店整體入住率達到90%，而在訪港內地旅客當中，約45%為過夜旅客，比率與2017年至2018年的十一黃金周假期相若。旅客對餐飲、購物和觀光體驗的滿意程度，達到90%以上。
國慶黃金周無接獲威迫購物投訴
正如政府及業界所預計，國慶黃金周並非團隊旅遊高峰期，根據旅監局的登記資料，國慶黃金周共有約780個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約26,800，佔整體的約2%。旅行團的秩序整體良好，旅監局截至今日沒有收到在國慶黃金周期間任何有關威迫購物的投訴。