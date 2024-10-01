十一黃金周｜截至晚上９時 79.5萬人次出入境 逾21萬內地旅客訪港

【23:22更新】：節慶安排跨部門工作小組回覆《am730》查詢指，截至晚上9時錄得逾79.5萬人次出入境，其中48.8萬人次入境，30.7萬人次出境。其中入境的內地訪客有21.4萬人次，最多人經高鐵西九龍站入境，有4.７萬人次；其次為落馬洲支線，有4.5萬人次。
今日是內地十一黃金周首日，節慶安排跨部門工作小組回覆《am730》查詢指，截至下午4時共錄得50.1萬人次出入境，當中29.2萬為入境人次。若只計算17.4萬人次內地旅客，有3.9萬和3.6萬人次分別經落馬洲支線及高鐵西九龍站管制站入境，羅湖管制站則有近3.1萬人次，深圳灣管制站亦錄得2.6萬入境人次。
入境處預測今日為出入境高峰
在西九龍高鐵站，早上開始已陸續有內地旅客乘搭高鐵抵港，當中不乏攜帶行李喼的旅客，部分人抵達後於車站內查看路線圖、排隊購買八達通等，連接高鐵站的港鐵柯士甸站有閘機一度需要排隊，港鐵加派車站職員在場協助。
入境處早前表示，在上月28日至本月7日，即十一黃金周最後一日，預計共有約1,003萬人次經各個管制站進出香港，包括香港居民和旅客，當中今日為預計陸路出境和入境高峰期，出境人次約52.3萬、入境人次約63.2萬。旅遊業監管局指，十一黃金周首兩日會有300團內地旅行團訪港，隨後5日會有600團，總數900團共有3.6萬名旅客。