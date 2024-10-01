十一黃金周｜港鐵不延長服務時間 運輸署提醒旅客預留充足時間離港

由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日(1日)表示，因應今晚國慶煙花匯演後預料將有較多跨境旅客使用陸路口岸離港，運輸署呼籲有關旅客預早規劃行程，預留充裕交通時間，並留意以下安排：
金鐘往羅湖尾班車晚上11:01分開出
●港鐵今晚不會延長服務時間，但會於煙花匯演後加強班次以疏導人潮。前往深圳的旅客可使用港鐵東鐵綫，由金鐘往羅湖方向的尾班車將在晚上11時01分在金鐘站開出；
●港珠澳大橋口岸及落馬洲—皇崗口岸會24小時運作。港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及落馬洲—皇崗短途過境穿梭巴士會加強服務，方便旅客於煙花匯演後返回深圳、珠海或澳門；及
●本地公共運輸營辦商會預留車輛及人手應對跨境旅客的出行需要。
運輸署緊急事故交通協調中心會繼續24小時運作，密切監察全港各區，包括各口岸及主要車站的交通及公共運輸的服務情況，並透過不同渠道發放最新交通資訊。
節慶安排跨部門工作小組負責全面檢視並督導各政府部門在國慶黃金周期間有關迎接訪港旅客的整體協調工作，以及加強資訊發布，方便市民及旅客按最新情況規劃行程。跨部門工作小組將持續監察黃金周期間的各種情況，根據實際需要採取必要的應對措施，並適時作出公布。