十一黃金周｜港鐵不延長服務時間 運輸署提醒旅客預留充足時間離港

由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日(1日)表示，因應今晚國慶煙花匯演後預料將有較多跨境旅客使用陸路口岸離港，運輸署呼籲有關旅客預早規劃行程，預留充裕交通時間，並留意以下安排：

金鐘往羅湖尾班車晚上11:01分開出

●港鐵今晚不會延長服務時間，但會於煙花匯演後加強班次以疏導人潮。前往深圳的旅客可使用港鐵東鐵綫，由金鐘往羅湖方向的尾班車將在晚上11時01分在金鐘站開出；



●港珠澳大橋口岸及落馬洲—皇崗口岸會24小時運作。港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及落馬洲—皇崗短途過境穿梭巴士會加強服務，方便旅客於煙花匯演後返回深圳、珠海或澳門；及



●本地公共運輸營辦商會預留車輛及人手應對跨境旅客的出行需要。