十一黃金周｜港鐵︰為配合人潮管制措施而暫時關閉車站出入口全部重開

（更新23:08）港鐵指，較早前，為配合人潮管制措施而暫時關閉的車站出入口，現已全部重開。 （更新22:37）港鐵宣布︰部份車站出入口已重開，至於為配合人潮管制措施，而仍然暫時關閉出入口如下： 尖沙咀站： B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4

香港西九龍站：M, N

紅磡站: D4, D5

佐敦站：B1, C2, E ---------------------- 西九文化區表示，由於9月30日國慶活動的舞台清拆需時，管理局提醒公眾人士，藝術公園海濱草坪–東面於國慶日將繼續封閉，在藝術公園觀賞煙花匯演的視線將會受阻。

管理局會配合警方於10月1日晚上7時起在柯士甸道西、博物館道和文化道的封路措施，屆時所有在封路範圍內巴士站及專線小巴站將暫停服務。西九各個停車場將於晚上7時開始停止進出，直至道路解封。管理局強烈建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往西九。

