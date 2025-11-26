十五五規劃指明發展路向 祝衛東：國家支持會更大更廣

特區政府昨在政府總部舉辦第二場四中全會精神宣講會，約500名全國人大代表、全國政協委員、社區領袖，以及工商、專業、教育、傳媒等界別和青年代表出席。周霽致辭稱，四中全會通過的「十五五」規劃建議，為香港經濟社會發展提供清晰指引，亦包括對香港的重視和期盼，相信通過宣講會，社會能從「十五五」規劃建議更準確把握發展方向，鞏固好經濟社會發展的良好態勢。李家超致辭表示，「十五五」規劃建議指出堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港、高度自治方針，落實「愛國者治港」原則，促進香港長期繁榮穩定，支持香港更好融入和服務國家發展大局，發揮背靠祖國、連通世界的獨特優勢和作用。

宣講會由中央宣講團兩名成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東主講。侯建國指，本港在培育高等教育人才方面具有獨特優勢，而國家未有足夠的頂尖科技人才，人才培養與科技創新需求不匹配的結構性矛盾仍「比較突出」，認為可通過持續加強大灣區內高等院校在科技創新人才培養等方面合作，在高水平創新實踐中培養更多具國際競爭力的拔尖創新人才。

前日實地考察北部都會區的侯建國又稱，施工現場進展良好，「看到熱火朝天的施工現場，以及來自國內外的年輕的創新、創業人才，讓人感到非常振奮」，相信北都未來一定大有作為。他續指，人工智能已成為推動科研方式變革和產業轉型升級的關鍵力量，建議本港聚焦人工智能、生命健康、新能源和新材料等新一輪科技革命的前沿領域。

全力支持港保獨特地位優勢

祝衛東稱，香港位處全球最自由經濟體榜首、國際金融中心排名穩居世界第三，全球競爭力重返前三甲，形容愈來愈深刻地感受到「國家好，香港好；香港好，國家會更好」，國家未來對港澳政策的支持力度會更大、範圍更廣，盼香港抓住國家現代化建設的重大機遇，主動對接國家「十五五」規劃。