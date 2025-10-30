十五運會港隊第一金 貝俊龍帆船賽封王

貝俊龍在第二階段首十輪賽事表現穩定，多場取得第2至第5名成績，其中第8輪取得第1名，在扣除最差一場成績後，昨日最尾一輪賽前，貝俊龍以淨總分29分排榜首，以6分優勢領先，只要壓軸一輪取得前6名就肯定奪金。昨日於廣東海上項目訓練中心舉行的最後一戰，貝俊龍繼續發揮平穩，以第4名衝線，終以淨總分33分勝出奪金，力壓獲銀的山西選手唐元帥及銅牌得主、江蘇選手羅軍鎖。貝俊龍不僅為港隊勇奪今屆競賽項目第一金，亦是港帆船隊隊史上首面全運獎牌。

貝俊龍賽後稱，整個星期都很艱難，風很小、浪很大，所以很難應付。「對我來說不容易，我只贏了一場比賽，很開心可以在整個賽事保持穩定發揮，是我贏出的原因。」帆船ILCA7港隊教練Vagelis Chimonas讚揚貝俊龍發揮很好，港隊帆船總教練Harris Tsolis則認為金牌意義重大，可展現港隊於帆船項目的潛力，冀獎牌能讓帆船運動在香港獲得更多關注。昨抵達南韓準備出席亞太經合組織領導人非正式會議的行政長官李家超，對貝俊龍奪金表示非常開心，又呼籲大家一起為運動員打氣。文化體育及旅遊局長羅淑佩亦祝賀貝俊龍為中國香港贏得十五運會第一金，衷心祝賀貝俊龍和其教練團隊。