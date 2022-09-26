十仁師獲嘉許 同考模擬文憑試以示支持 學「烏都語」同聲同氣建關係

教育是以生命影響生命的職業，遇一名好老師會影響學生的一生。為了表揚教師們默默付出及奉獻的精神，香港教育工作者聯會今年首度舉辦「十大最『美』教師選舉」，並在昨日舉行頒獎禮。十位得獎教師來自中、小、幼及特殊學校，當中有為體會學生的學習困難，陪同學生報考模擬文憑試，一同感受當中困難；亦有伊斯蘭教學校體育老師為與南亞裔學生建立關係和信任，學習簡單烏都語，以便「同聲同氣」，更影響學生同成為體育老師，薪火相傳。

在中學任教科學的王家駒，面對學習動機較低的學生，會用盡不同方法提升他們興趣。他透露，自2016年開始，他以「考生」身份與學生一起報考坊間文憑試的模擬試，藉此了解學生於應考時的感受及盲點，加強教導，此舉亦令學生感到有人相伴同行和支持。疫情下無法面授，他更逐一相約在學生寓所樓下親手交收已改好的練習，表達他對學生的不離不棄。

身兼註冊社工及輔警的王家俊則在全港唯一的伊斯蘭教中學任教體育，他表示，三個角色雖然似有衝突，但均屬協助年輕人成長同行人。他透露，起初因為不同宗教、種族和語言，較難與學生建立關係和信任，為了更了解學生，修讀了伊斯蘭初階課程和學習簡單烏都語。他又發現學生多好動，於是組織多個球類運動隊；亦為改善學生紀律，成立少年警訊步操隊。部分學生已大學畢業，有人成為體育老師，再回到母校任教；亦有人投考警隊，成了警察同事。