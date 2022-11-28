十大傑青與香港青年對話 以「願．建未來」為題 首創點子銀行 願創美好香港

青年人作為社會未來的主人翁，對未來心懷各種抱負及願景。為嘉許於個人事業及社會服務上有特殊貢獻的青年人，國際青年商會香港總會（JCIHK）自1970年創辦「十大傑出青年選舉」，今年已是第50屆。早前該會於香港理工大學西九龍校園首次舉辦了「十大傑青與香港青年對話：願．建未來」點子銀行活動，先由2022年十大傑青與過百位青年人分享自身的奮鬥故事及迎難而上的心態，繼而由2022年世界十大傑青及歷屆傑青分享社會所需，勉勵青年人裝備自己，發揮創意以實現願景。大會更舉辦創建工作坊，匯聚來自近20個專業、體育、藝術及文化等不同界別的青年人，從希望、幸福及國際化等角度，短時間內想出超過100個的點子，結集成點子銀行，冀望將美好的想法傳承下去，啓發更多人，創造可持續未來。
JCIHK創立於1950年，旨在為18至40歲青年人提供不同訓練及發展平台，透過籌辦各類不同主題之社會工作計劃，培養青年人的責任感及領袖才能。「十大傑出青年選舉」正是旗艦工作計劃之一，旨在鼓勵年青人肩負更重要的使命，貢獻社會，締造更美好的未來。每年得獎傑青因此均有機會參與社會服務日，走入社區以了解不同持份者的需要，惠己及人。
以傑青為榜樣 鼓勵奮鬥向上
主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP致辭時稱，所有獲獎傑青於各自所屬界別和領域都有卓越成就，對香港以至世界其他地區貢獻良多，其自強不息的精神及面對挑戰時的正面態度，值得青年人學習。
超越小我 成就大我
JCIHK會長楊甘琳女士於致辭時表示十大傑青與每個人一樣，活出一個個的香港故事，希望以這次活動為起點，借助十大傑青的經歷及影響力啟發更多青年人勇於追夢，將一個個的夢想串連起來，共同成就更宏大的城市願景，與今年主題「看．建未來」相呼應。
堅持目標 成就更遠
2022年十大傑青陳詩瓏女士、張家朗先生、麥凱鈞先生、潘智豪先生及謝海發先生在分享環節時紛紛提及如何在家人及成長環境下定立人生目標，無論順境逆境均不忘初心堅持到底，最終於各自事業及領域取得卓越成就。其中陳詩瓏醫生分享她如何透過參與無國界醫生重拾初心。張家朗提及在父親建議和不斷嘗試下，最終成為劍擊運動員的故事。潘智豪分享了由跆拳運動員到把握機遇成為成功企業家的經歷，謝海發則借自身的成長環境和經歷，勉勵青年人不受外在環境影響，不怨天尤人，努力實踐夢想。麥凱鈞醫生點出「心態決定境界」，並付諸行動回饋香港。
創新與傳承並重 重建未來
2022年世界十大傑青招彥燾博士、2013年十大傑青張寶雯女士以及2021年十大傑青簡汝謙先生分享重設、反思、重建對「看．見」更美好未來的重要性。張寶雯女士建議青年人繼承傳統智慧，亦要持開放態度，虛心學習及多作嘗試，例如趁社會逐步復常重整身心靈，善用先進科技，抓緊新機遇，以提升香港的獨特性。簡汝謙先生亦以「飲水思客家」的語句寄語青年人關注社會發展之餘，也要兼顧保育平衡，讓傳統優質文化得以傳承，並應跳出舒適圈，汲取各地發展經驗。招彥燾先生則希望青年人要做好自己，正面積極從而感染更多人貢獻社會，並期望香港走出疫情後，青年人能再擔起東西方橋樑的角色。
3位傑青李皓晴女士、杜凱琹女士和蘇慧音女士亦分別通過短片為未來願景提出建議，包括多重視與家人的關係以及大膽追夢，多花時間了解不同種族及地方文化，增強國際觀以提昇自我發展的機會及空間，便能帶來幸福與希望。片中亦提到向世界宣揚燒賣等香港美食，以拉近國際青年間的關係。
JCIHK當日通過創建工作坊，引領一眾傑青與青年「腦震盪」並拋出心目中的100多個願望及點子，共創可持續發展的點子銀行。點子銀行主要以如何提升青年人對香港的希望感、幸福感及國際性作思維主導，希望青年人更加關懷社區，參與社區策劃。部分建議如下：
十大傑出青年選舉籌委會主席陳立言女士表示，希望藉著這次活動，給予青年人分享心目中最關注社會議題的機會，以及聆聽不同背景的青年人的意見，從而令一眾未來主人翁找到更清晰的目標，為香港社會出一分力。
所有點子將分享給JCIHK及超過19個合作團體，希望未來五年甚至以後一同將點子轉化為社區計劃及措施，讓香港變得更好的構想一一實現！