十大傑青與香港青年對話 以「願．建未來」為題 首創點子銀行 願創美好香港

青年人作為社會未來的主人翁，對未來心懷各種抱負及願景。為嘉許於個人事業及社會服務上有特殊貢獻的青年人，國際青年商會香港總會（JCIHK）自1970年創辦「十大傑出青年選舉」，今年已是第50屆。早前該會於香港理工大學西九龍校園首次舉辦了「十大傑青與香港青年對話：願．建未來」點子銀行活動，先由2022年十大傑青與過百位青年人分享自身的奮鬥故事及迎難而上的心態，繼而由2022年世界十大傑青及歷屆傑青分享社會所需，勉勵青年人裝備自己，發揮創意以實現願景。大會更舉辦創建工作坊，匯聚來自近20個專業、體育、藝術及文化等不同界別的青年人，從希望、幸福及國際化等角度，短時間內想出超過100個的點子，結集成點子銀行，冀望將美好的想法傳承下去，啓發更多人，創造可持續未來。

JCIHK創立於1950年，旨在為18至40歲青年人提供不同訓練及發展平台，透過籌辦各類不同主題之社會工作計劃，培養青年人的責任感及領袖才能。「十大傑出青年選舉」正是旗艦工作計劃之一，旨在鼓勵年青人肩負更重要的使命，貢獻社會，締造更美好的未來。每年得獎傑青因此均有機會參與社會服務日，走入社區以了解不同持份者的需要，惠己及人。

以傑青為榜樣 鼓勵奮鬥向上

主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟女士, SBS, JP致辭時稱，所有獲獎傑青於各自所屬界別和領域都有卓越成就，對香港以至世界其他地區貢獻良多，其自強不息的精神及面對挑戰時的正面態度，值得青年人學習。

超越小我 成就大我

JCIHK會長楊甘琳女士於致辭時表示十大傑青與每個人一樣，活出一個個的香港故事，希望以這次活動為起點，借助十大傑青的經歷及影響力啟發更多青年人勇於追夢，將一個個的夢想串連起來，共同成就更宏大的城市願景，與今年主題「看．建未來」相呼應。