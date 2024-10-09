十大傑青運動員佔4席 花劍大師張小倫、包山后龔子珊齊獲獎

2024年十大傑出青年選舉結果昨揭盅，評審選出了10名得獎者，是近10年來再有10名傑青一同當選，包括4名運動員、3名醫生，以及分別來自科技、科學及保險行業的精英。得獎者之一是年初宣布退役的前香港男子劍擊運動員、花劍隊「大師兄」張小倫，他笑指過往曾獲運動項目及傑出運動員的獎項，但傑青殊榮更須參與社會活動，並獲大眾支持才可能得獎，故更為特別。 今年適逢奧運年，香港運動員亦在巴黎奧運取得歷史佳績，市民對運動員更關注。香港花劍隊七朝元老的「大師兄」張小倫，連續13年亞洲錦標賽獎牌得主，2020年帶領香港劍擊隊團體歷史性第一次出線東京奧運。今年退役後以直播評述員的身份，繼續為戰友打氣。他亦歸納20年學習劍擊的經驗並編寫課程，以「劍舍」技術總監的身份協助本地劍擊發展。張小倫獲運動獎項無數，對今年獲得傑青殊榮，他昨分享感受時指，作為運動員得獎，是對自己在運動成績的認可；但要成為傑青則須參與社會活動，並得到大眾支持，更覺特別。

對於香港即將興建劍擊館，張小倫亦感十分開心。他指，香港地方較小，可以有專屬的場地讓劍擊運動員訓練、發展以及舉辦比賽，這可令劍擊項目持續發展。他稱，過往20年的運動員生涯感激巿民一直支持，亦樂見香港運動產業制度化及系統化，可令更多年輕人投身運動行業。 龔子珊︰港缺冰攀訓練資源 香港唯一冰雪攀登女運動員，兩屆長洲包山后龔子珊是另一名獲獎傑青。她於17歲已征服3千多米的雪山，21歲代表香港出賽，現時世界排名第四。她指，冰攀是小眾運動；香港欠缺教練、亦無訓練場地，她是看YouTube影片自學攀冰。雖然她會在攀石場加入道具，模仿在冰牆上的感覺做訓練，但坦言在香港找類似練習場非易事，「練習時冰斧或跌落地時傷人，所以要封場，保險又唔受理，唔係所有攀石牆都願意借場」，令她為找訓練場不斷要「尋尋覓覓」。

到尼泊爾爬雪山是龔子珊的夢想。為了圓夢，她毅然辭去收入穩定的護士工作。她指，最終以行動證明決定正確，成功登上逾6千米的雪山，隨後轉為全職運動員，代表香港出賽。她透露需要自資比賽，每次比賽都需花費10萬元，因為單是一場比賽要到6、7個國家或地方，機票及住宿等有一定成本，她盼未來可向總會爭取更多資助；亦希望可培育更多青少年接觸冰攀。 國際青年商會香港總會自1970年開始舉辦「十大傑出青年選舉」，今年是第52屆選舉。獲選的十大傑出青年分別5男5女(見表)，包括4名運動員、3名醫生，以及分別來自科技、科學及保險行業的精英。