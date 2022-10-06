十大傑青8人獲獎 半數運動員　無國界醫生︰戰地工作覺醒醫生初心

第五十屆「十大傑青」昨(5日)公布，今年8人獲選，香港運動員佔一半。得獎者中，除有「劍神」張家朗和3名香港乒乓球代表運動員外，亦有走進戰地盡力救助傷者的香港無國界醫生(香港)董事會副主席陳詩瓏醫生；她指在戰地拯救生命，讓她體會到就算無法改變外在因素，自己亦應做好崗位，重返本地醫院工作會投放更多時間聆聽病人需要。

「演藝、康樂、文化及藝術」界別得獎者之一、東京奧運劍擊金牌得主張家朗在得獎致辭時提到，自己性格較沉默寡言，但如果做不到定下的目標，便會心煩氣躁，有朋友認為他性格固執。但他認為這種性格放在運動上則是一個優點、是對運動的執著。對於本屆十大傑青半數得獎者為運動員，張家朗感謝市民對運動員的關注和支持。他稱會把自身經歷分享給大眾，亦希望香港可舉辦國際性比賽，讓市民觀賽並聽到熟悉語言的打氣聲音。

另一位則屬「專業工作」界別的得獎者香港無國界醫生(香港)董事會副主席陳詩瓏，她指8年前起在公餘時參加無國界醫生組織的前線救援工作，盼讓有需要的人能無憂慮接受治療。而醫生最大責任是讓病人明白即使在最痛苦絕望時，醫生仍努力救治他們，予病人希望，但憶及在公立醫院工作初期，因病人太多，令她完全忽略了與病人交流的需要，「(完成診症後)我知道病人個胃有冇事，但我完全唔知道佢個樣。」為重拾初心，陳詩瓏決定參加無國界醫生的前線救援工作。

陳詩瓏提及，無國界醫生工作令她感受良多，如2019年到也門參與前線救援，戰地有大量幼童受傷，其中一位13歲男孩的經歷更令她非常難過，「首次見佢(男孩)係擦傷，第二次左腳炸斷咗，第三次見到時更是身中多槍。」陳詩瓏坦言事後曾質疑自己的前線救援工作成效低，惟她其後亦明白就算無法改變外在因素，自己亦應做好崗位。她又謂參與前線救援工作後，回憶起自己想成為醫生初心，重返本地醫院工作時亦不再「衝症」，而是投放了更多的時間聆聽病人需要。

國際青年商會香港總會公布第50屆「十大傑出青年選舉」結果，共8人獲獎︰東京奧運劍擊金牌得主張家朗、3名東京奧運乒乓球代表運動員李皓晴、杜凱琹和蘇慧音、香港無國界醫生(香港)董事會副主席陳詩瓏、博勝集團創辦人及行政總裁潘智豪、香港青年創業家總商會主席謝海發及伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱鈞。

另外，中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾則當選2022年度世界十大傑出青年，是繼2014年以來，再有香港代表當選世界十大傑青。