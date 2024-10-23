十大行人交通黑點曝光　荃灣深水埗佔半　首三季30人死亡

本港十大交通黑點曝光。運輸及物流局局長林世雄今(23日)回覆立法會議員陳沛良的提問，指今年首9個月共有1,855人因交通意外導致傷亡，其中30人致命。他還透露過去5年首十大涉及行人意外的交通黑點中，5個位於荃灣及深水埗區。儘管去年十大交通黑點並未發生致命意外，但合共發生了28宗嚴重及輕微的意外。

180人重傷 逾 1600人輕傷 林世雄指，由2020年至2023年，每年的傷亡數字在約2,300至2,800間，今年首9個月涉及行人的傷亡人數比去年同期下降近一成。在今年首9個月30宗死亡人數中，10宗涉及行人因素，包括在過路處以外的地方橫過馬路及不留神等；另外20宗沒有涉及行人的因素。另有180人重傷，1,645人輕傷。

至於今年首9個月，執法部門就行人違例而發出傳票有6,941張，其中5,386張涉及行人不遵守交通燈號；在燈號控制過路處15公尺範圍內橫過馬路而被發出傳票的亦有815宗；而在行人天橋或行人隧道15公尺範圍內橫過馬路者則發出443張傳票。 十大行人交通黑點去年意外宗數： 位置/致命/嚴重/輕微宗數 ( 深水埗)基隆街及北河街交界/0/0/4

(深水埗)基隆街及桂林街交界/0/0/1

(荃灣)眾安街及河背街交界/0/0/3

(深水埗)桂林街及大南街交界/0/0/3

(荃灣)川龍街及河背街交界/0/1/2

(尖沙咀)海防道及樂道交界/0/0/3

(灣仔)灣仔道及莊士敦道交界/0/1/1

(北角)電氣道及清風街交界/0/0/6

(柴灣)吉勝街及利眾街交界/0/1/0

(新蒲崗)爵祿街及康強街交界/0/0/2