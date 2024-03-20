十社營機構做釣魚電郵演習 一成員工未能識別 四成交資料

無論生活和工作，不少人經常瀏覽電郵，若一時大意按下騙徒發出偽冒電郵及連結，便招致損失。為加強市民警覺，香港寬頻早前為十間社會營利組織做釣魚電郵演習，結果一成相關機構僱員未能識別釣魚電郵，所有機構均有僱員中招。43.6%更提交敏感個人資料。香港寬頻指，演習中，所有參與社營均有僱員中招，而只要有人開啟釣魚電郵，就會墮入黑客陷阱，遭致損失。

香港寬頻早前聯同網絡安全科技公司Green Radar義務為十間社營做釣魚電郵演習，模擬黑客最常見手段，由仿真度極高的電郵地址向相關社營近1萬名僱員發釣魚電郵，內容以「先到先得」送贈禮品為題，要求收件者點擊連結及交個人資料。10.7%未能識別釣魚電郵，當中43.6%點擊電郵中的假連結，並提交包含姓名及電郵地址的敏感個人資料。參與演習的社營，4間表示曾遇釣魚電郵攻擊而招致損失，8間認為前線僱員缺乏網絡安全科技知識。但逾半受訪社營(6間)過去一年並無或僅提供一次網絡安全意識培訓。