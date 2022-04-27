千萬富翁43.4萬人跌15.7% 33%股票損手 七成資產放磚頭

經濟受疫情衝擊，不少千萬富翁被「疫浪」捲離富豪榜，有調查推算2021年本港千萬富翁43.4萬人，較前年少近一成六。能留下來的富翁，淨資產值中位數，則由2020年的1,550萬元升至1,570萬元，平均七成資產投資物業。花旗銀行指調查於第五波疫情前作訪問，當時受訪者對樓市態度較進取；並指近兩成半富翁指資產更勝新冠疫前，顯示不少富翁「見慣風浪」；有三分一人則表示疫情令他們投資取態較前一年保守。

花旗銀行「香港千萬富翁調查報告2021」調查推算，2021年底本港擁有1,000萬元資產淨值人士按年跌8.1萬人，回落至43.4萬人，跌幅約15.7%，佔全港21至79歲人口約7.4%；即每13人，便有1人是千萬富翁，較2020年的每約12人就有1個的比例回落。

經歷逾兩年疫情，雖然千萬富翁人口下跌，但他們的淨資產總值中位數為1,570萬元，高於2020年；流動資產中位數亦由350萬元增至400萬元。超過七成「留得低」的千萬富翁表示，其資產總值已回復至新冠疫情前水平，當中包括近兩成半指資產總值甚至比疫情前有所增加。33%受訪者指，2021年疫情期間最大損失為股票，最差稱損失110萬元。調查亦發現，有逾三分一千萬富翁表示，疫情下，投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資及偏向投資風險較低的產品。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，去年千萬富翁人數下跌但淨資產值中位數回升的原因可能與股市有關，雖然中港股市下挫，但在美股或有所斬獲，由此可見多元化及環球投資的重要，亦反映「見慣風浪」的富裕一群，在疫情下藉此策略配置財富，擺脫逆境。

花旗千萬富翁調查於2021年10月至2022年1月以電話隨機訪問3,786名香港居民，年齡介乎21至79歲。千萬富翁定義除擁1,000萬港元以上淨資產，同時須擁有最少100萬港元流動資產。

分析富翁資產組合，調查顯示，大部分千萬富翁有近一半的流動資產為現金，近三成為股票，基金及債劵則佔逾兩成。千萬富翁的淨資產主要分布於物業，達71%，與2020年相若。

