升中派位 「叩門位」削半 難轉投心儀學校 逾5萬學生 91%派首三志願 應對適齡學童減 李家超：思考鼓勵生育

又係「有悲有喜？！」本年度中一派位結果昨公布，今屆50,508名小六學生中，有91%學生獲派首三志願，80%獲派首志願。惟因今屆每班「叩門」名額減半至一個，學生若想「叩門」入讀心儀中學料較以往困難。不過，有小學校長指，現時中學學位比學童數目多，呼籲家長毋須過分擔心。特首李家超昨被問及近年退學潮和移民潮時指，相信「最壞情況」已過去，當局正思考有何方法鼓勵市民生育。惟有學者認為，移民高峰是否過去仍需時觀望，又指不少國家提供住屋等優惠鼓勵生育，但坦言不少人選擇不結婚，鼓勵生育變得更困難。

在油蔴地天主教小學，不少家長與學生齊齊回校取派位結果，有派獲第一志願的家長和同學喜極而泣，形容是「夢想成真」；當中亦有學生考不上心儀學校，坐在座位上神色黯然，其他同學在旁安慰。所有學生必須於本周四或周五(13日或14日)前往獲派中學註冊，否則將被視為放棄獲派學位。

近年適齡學童下跌，教育局早前向學校發通告公布，指新學年起學校每班的「叩門」名額由兩個減至一個，即每班中一最多只能用一個「重讀生名額」，取錄不屬重讀生的「叩門生」，新安排將試行3年。油蔴地天主教小學(海泓道)校長陳淑儀指，直資學校和國際學校面對學童流失情況嚴重，部分學生或會轉到國際學校、直資學校或私校就讀。她認為，雖然中學的叩門位減少，但現屆學生轉讀心儀學校的機會，仍然比以前學生多的年代為多。不過，有家長指派位亦要「靠點運氣」，減少叩門名額不合理，因直接降低學生入讀心儀學校的機會。

李家超：似乎最壞情況已過去

教育局早前數字顯示，過去一年本港流失逾2萬名中小學生，令人關注本港退學潮仍未見頂。特首李家超昨在行會前被問到是否與移民有關，以及政府有何應對措施時表示，適齡學童入學減少屬結構性問題，承認當中有人或考慮離開香港，但同時亦有人進入香港，「在不同人口政策中，我亦看到有相當大數目的人士現時正移入香港。」他指，香港經常經歷進進出出的情況，「但似乎最壞的情況已經過去」；而指即使情況繼續出現，數字亦不如以往般那麼大。

李家超又指，香港的人口出生率相對世界其他城市為低，他正在思考政府有何方法鼓勵市民生育。面對退學潮，他指會按實際情況，透過合併、重置等方法應對，適當地運用學校資源，教育局亦會保持與業界聯繫。

學者：吸引人才應重量重質

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，不少經濟和社會活動都需要一定的人口規模，如沒有足夠學童，政府或要縮減學校數目。他直言，政府難以鼓勵港人生育，建議當局可著手引入更多移民來港，並向他們的子女提供教育，以應對退學潮。他又認為，近期旅客和勞動力開始回升，而過去機場進出人數多為「淨流出」，近來亦開始出現「淨流入」，故相信移民潮已經完結，一兩年後或會出現回流潮。惟研究人口政策的香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，現時仍有學生退學情況，每日出境人數仍不時較入境人數多，移民人數高峰是否已過仍需時間觀望。他又指，今次移民潮主要為年輕人和有子女的家庭，且較難預測回流的機會，難以與過往移民潮比較。

他指，不少國家提供住屋等優惠鼓勵生育，但現時不少人選擇不結婚，鼓勵生育變得更困難。而市民生育與否會考慮不同因素，如工作保障、居住質素、社會環境等，「如果啲人覺得個地方有希望、開心，自然會選擇留低，結婚生仔；如果唔知道未來係點，不明朗的因素會直接影響結婚和生育意欲。」他又指，當局的確需要吸引人才來港，但既要重量，亦要重質，「雖然政府成功引入專才，但會唔會只側重於某方面？外勞又是否完全替補到所有離港人士？」