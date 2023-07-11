升中派位2023｜今放榜91%學生獲派首三志願　有人歡喜有人愁 (更新)

【7月11日更新】2023年度中一派位結果(包括自行分配學位及統一派位結果)今日(11日)公布，今年共有50,508名學生參加中一派位，有91%學生獲派首三志願，80%獲派首志願。在油蔴地一間小學，今年有85.9%學生獲派首三志願，77%獲派首志願。有派獲第一志願的家長和同學喜極而泣，形容今日是「夢想成真」；當中亦有學生考不上心儀學校，坐在座位上神色黯然，其他同學在旁安慰。

教育局指，在獲自行分配學位的學生當中，68%學生獲派首志願學校，而透過統一派位階段(包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計)獲派學位的學生當中，85%的學生獲派首三個志願學校，66%的學生獲派首志願學校。