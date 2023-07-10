升中派位2023｜明日公布結果　91%學生獲派首三志願

教育局今(10日)提醒家長，2023年度中一派位結果(包括自行分配學位及統一派位結果)將於明日(11日)公布，今年共有50,508名學生參加中一派位，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為80%。

在獲自行分配學位的學生當中，68%學生獲派首志願學校，而透過統一派位階段(包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計)獲派學位的學生當中，85%的學生獲派首三個志願學校，66%的學生獲派首志願學校。

學生須周五前到獲派中學註冊

局方表示，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」；如家長在《中一派位選擇學校表格》內已填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於明早約10時起透過電話短訊得知派位結果。所有學生必須於本周四或周五(13日或14日)前往獲派中學註冊，若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續，或事先與學生就讀小學聯絡等，否則會被視為放棄獲派學位。