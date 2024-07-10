升中派位2024｜油天小學生「O嘴」片爆紅　校長親解3人關係：社會唔同咗喇

昨日(9日)升中放榜期間，油蔴地天主教小學(海泓道)一名獲派華仁書院的陳同學表示「要講辛苦談唔上，因為我覺得讀書係我本份」。期間他身後兩名同學互打眼色，當中一名沒有戴眼鏡的同學就露出「O嘴」的驚訝表情，而戴眼鏡的許同學就報以微笑，他們表情包在網上爆紅。該校校長今(10日)在電台親自解釋，指3位同學關係很好，坦言「社會唔同咗喇」，大家不必太驚訝。

指3人 相識關係好 校長陳淑儀指，片中3位同學互相認識，關係很好，她已與3位涉事同學親身了解，表示已問過「O嘴」的同學，該同學當時純粹覺得「嘩！咁辛苦嘅？我之前都無聽過佢日日去補習個喎」，而後方另一位同學的說法是驚訝「O嘴」的同學為何在訪問期間做出如此表情；至於陳同學就是一名稍為成熟的孩子，欣賞他可以考入華仁。

3同學覺得片段「好OK」 一同學家人「憤憤不平」 陳校長讚賞後方兩位同學「都好可愛」，又說片段在網上瘋傳後亦擔心涉事3名同學，形容他們想法可能比較純真、直率，網上評論或會影響到3人。被問到有人質疑指陳同學應對得體、早熟，校方是否預先準備安排，陳校長指校方從不干擾學生說話的內容，家長亦同意傳媒採訪，學校平時亦重視學生的表達能力訓練，面對鏡頭要肅立和正經，直言：「社會唔同咗喇，大家唔使太驚訝，佢哋表達得到嘅。」