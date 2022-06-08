升級版「馬會開戶口」新增「尋找我的戶口」功能 助客戶網上重設投注戶口及綁定銀行戶口

香港賽馬會於去年推出「馬會開戶口」應用程式，讓顧客*可透過手機於網上開設投注戶口。為提供更方便的網上投注管理服務及進一步提升客戶體驗，馬會已在「馬會開戶口」應用程式推出「尋找我的戶口」新功能，讓客戶可於網上重設投注戶口或綁定銀行戶口，無需再前往投注站，省時又方便。

馬會客戶如忘記投注戶口號碼及密碼，之前必須親臨投注站進行身份核對，才可進行重設手續。而新增的「尋找我的戶口」新功能，可進一步為客戶提供更方便快捷的解決方案，客戶可透過輸入手提電話及人工智能身份驗證的方式，查看自己是否持有投注戶口，並可即時申請重設戶口及綁定個人銀行戶口。

重設戶口步驟 最快 5 分鐘完成

重設投注戶口的客戶只須於手機下載「馬會開戶口」應用程式，進入「尋找我的戶口」功能，最快可於五分鐘內完成簡易步驟，包括輸入住宅地址、綁定銀行戶口及設置登入資料等，即可提交申請，過程完全數碼化。申請審批時間會視乎申請人所提供的資料，以及銀行的處理時間而異，最快可即日完成審批。

此外，透過綁定銀行戶口後，客戶就可能進行網上即時轉賬，十分方便。

「尋找我的戶口」設計介面簡單易用，另提供圖像教學及聲音導航指示，流程清晰易明。