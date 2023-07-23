升降機維修工程影響市民出入 市建局為輪椅使用者提供臨時居所

市建局於2019年與政府合作推出「優化升降機資助計劃」，行政總監韋志成今日(23日)在網誌中表示，政府已預留約2.88億元的撥款予市建局，在籌劃優化升降機計劃時，推展以「地區為本」的社區支援和外展服務。當中包括與社會上的機構合作，了解大廈的升降機在維修期間，大廈居民面對的困難以及需要，並向相關住戶提供支援服務。

韋志成表示，在進行優化升降機工程期間，大廈居民要面對「停𨋢」的情況，影響居民的出行以至日常起居。為此，政府已預留約2.88億元的撥款予市建局，推展以「地區為本」的社區支援和外展服務。市建局委聘東華三院負責管理及統籌一系列的社區支援和外展服務，分別在港、九、新界成立三支外展服務隊，因應不同地區獲資助個案的分佈、優化升降機工程進度、受影響居民的數目以及服務需求程度等不同因素，以「地區為本」的模式推展這些服務。

他表示，據團隊初步分析，在大約300幢即將展開或已開展優化升降機工程的大廈內，共有約1,000名居民需轉介予社工作進一步評估。主要是體弱長者或行動不便的居民，在升降機工程「停𨋢」期間，需要到醫院覆診，以及送遞膳食和生活物資等。約一半個案因缺乏家人或其他人士的協助，經評估後需要由外展隊介入，提供合適的支援。 這些個案包括獨居長者及上落樓梯有困難的居民，例如輪椅使用者。