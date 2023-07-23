升降機維修工程影響市民出入 市建局為輪椅使用者提供臨時居所

市建局於2019年與政府合作推出「優化升降機資助計劃」，行政總監韋志成今日(23日)在網誌中表示，政府已預留約2.88億元的撥款予市建局，在籌劃優化升降機計劃時，推展以「地區為本」的社區支援和外展服務。當中包括與社會上的機構合作，了解大廈的升降機在維修期間，大廈居民面對的困難以及需要，並向相關住戶提供支援服務。
韋志成表示，在進行優化升降機工程期間，大廈居民要面對「停𨋢」的情況，影響居民的出行以至日常起居。為此，政府已預留約2.88億元的撥款予市建局，推展以「地區為本」的社區支援和外展服務。市建局委聘東華三院負責管理及統籌一系列的社區支援和外展服務，分別在港、九、新界成立三支外展服務隊，因應不同地區獲資助個案的分佈、優化升降機工程進度、受影響居民的數目以及服務需求程度等不同因素，以「地區為本」的模式推展這些服務。
他表示，據團隊初步分析，在大約300幢即將展開或已開展優化升降機工程的大廈內，共有約1,000名居民需轉介予社工作進一步評估。主要是體弱長者或行動不便的居民，在升降機工程「停𨋢」期間，需要到醫院覆診，以及送遞膳食和生活物資等。約一半個案因缺乏家人或其他人士的協助，經評估後需要由外展隊介入，提供合適的支援。 這些個案包括獨居長者及上落樓梯有困難的居民，例如輪椅使用者。
輪椅使用者獲安排面積較大的臨時居所
韋志成在網誌中分享了其中一個個案。梁女士患有肌肉萎縮症，與丈夫居於旺角一幢40年樓齡、樓高26層大廈內一個高層單位，大廈內有兩部升降機，但每層只有一部升降機可以抵達。大廈的升降機因零件老化，不時發生故障。大廈早前獲批參與優化升降機計劃，法團亦已按程序完成招標，並委聘承辦商分階段更換升降機工程。
梁女士每天都會外出運動，以免身體肌肉纖維化，令病情惡化。由於梁女士平日要以電動輪椅輔助出行，必須使用升降機才能上落樓，對於升降機需要暫停運作約三個月，感到非常擔憂。
經外展隊評估，梁女士使用的電動輪椅重達300磅，無法用樓梯機協助她上落。她曾嘗試尋找酒店或服務式住宅的無障礙房間，卻困難重重，包括房間面積較細，無法讓電動輪椅出入、單位租金太高等。經市建局和外展隊協調，便決定安排一個面積較大、可供四人居住的臨時單位，讓她和丈夫二人在八月底入住。
韋志成表示，隨著社會逐漸復常，市建局亦加快處理個別大廈因受疫情影響而需延遲展開工程的個案。至今超過8成受影響的個案已重啟招標程序或正在籌組會議。他表示，預期不少已參加樓宇復修資助計劃的大廈，將陸續推展不同階段的樓宇維修工程，市建局樓宇復修團隊將繼續為業主和法團提供適切支援；亦希望法團和業主能履行責任，盡早遵辦有關驗樓的法定命令，完成驗樓和修葺工程，確保相關的樓宇和物業保養良好和狀况安全。