半世紀後11月再掛8號波 尼格100公里內掠港 惟風雨不多

相隔半世紀，11月再刮起8號波，熱帶氣旋「尼格」昨襲港，天文台昨午1時40分改發8號風球，雖然尼格持續減弱，但較原先預測更接近本港，晚上在本港100公里內掠過，而風雨較日間大和頻密。風大浪大畫面要數大浪灣捲起數米高白頭浪；往時較「當風」的西環、杏花邨則較平靜，有追風市民感尼格風力弱，更有人續於海面划艇。展望今日仍受尼格外圍雨帶影響帶來間中驟雨，預料兩三日後天色好轉。

掛起8號波後首數小時，本港風勢雨勢未見明顯增強，除大浪灣翻起白頭浪，杏花邨和西環等市區對出海面未見大浪，僅偶有拍起浪花上岸，能見度也不算低，維港兩岸可清晰對望。風勢不似預期，但依然吸引不少人追風打卡，有市民在碼頭為寵物犬留風中倩影；有人感今次打風比想像中小風小浪，也有人認為11月打風罕見，特到海旁感受一番。入夜後尼格更靠近本港，多區風雨漸大。

離島居民趕不上尾班船

天文台中午前預告改發8號信號，各區打工仔陸續趕歸家，港鐵加密班次疏導。不少巴士站有候車人龍，有人指上班數小時就下班，感浪費時間和車費；巴士公司之後大部分日間路線下午3時40分起停止服務。往長洲和梅窩新渡輪更早於下午2時15分開出尾班船，離島居民黃伯看完牙醫趕不及尾班船，須改到兒子家過夜，認為船公司在8號波掛起後約半小時就停航過早，令不少離島居民大失預算。打風帶來半日假，有人稱見風力不強，外出消遣。但本港不少活動仍受影響，其中香港賽馬會宣布取消昨晚跑馬地8場賽事，將尋求政府同意，明年7月3日補賽。馬會指，已落注人士可於賽馬日前往馬場，或於辦公時間內前往各場外投注站憑票退款。

教育局昨早宣布所有學校停課，保安局亦啟動緊急事故監察及支援中心。政務司長陳國基到中心聽取匯報，中心協調各部門應對工作。民政事務總署在各區開放26個臨時庇護中心，至昨晚近9時共有75人入住；而截至昨晚8時，當局錄9宗塌樹報告，未有山泥傾瀉或水浸報告。

天文台最先預計8號波維持至傍晚6時，之後接連將預測維持8號風球時間延後。天文台署理高級科學主任梁恩瑜解釋，尼格昨午4時許由強烈熱帶風暴減弱為熱帶風暴，但因晚上較原先預計更接近本港，在100公里內掠過，待尼格進一步減弱為熱帶低氣壓便改發較低警告信號。天文台預料，尼格今日靠近珠江口一帶，本港風勢緩和，海有非常大浪及湧浪、多雲，間中有狂風驟雨，日間雨勢逐漸減弱，氣溫介乎攝氏19至24度。