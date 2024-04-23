半山塌樹 山頂纜車及城巴15C線服務仍暫停 (更新)

港島半山白加道周日（21日）在暴雨下有一棵約30米高、直徑約1米的大樹倒塌，部分樹幹橫臥在山頂纜車路軌，阻擋路軌範圍，纜車服務全日暫停。

山頂纜車公司表示，由於相關政府部門仍在清理斜坡上塌下之樹木，預計山頂纜車服務今日大部份時間繼續暫停，有進一步消息將即時公布。

【4月22日16:40更新】山頂纜車下午3時許再宣布，相關政府部門仍在清理斜坡上塌下之樹木，山頂纜車服務今日續暫停，至於明日（23日）服務將另行通知。城巴指，因應山頂纜車服務暫停，今日安排15號線增設花園道（山頂纜車總站）巴士站，便利旅客及居民往返山頂。城巴會密切留意人流，視乎需求加密往返山頂的巴士服務。



【4月22日13:00更新】山頂纜車公司最新表示，受山頂白加道大樹塌下影響，相關部門正全力進行清理工作，以盡快恢復山頂纜車服務，會在下午3時公布進一步消息。

【4月22日10:10更新】港島半山白加道周日（21日）在暴雨下有一棵約30米高、直徑約1米的大樹倒塌，部分樹幹橫臥在山頂纜車路軌，阻擋路軌範圍，纜車服務全日暫停。直至今日（22日）早上，山頂纜車仍然暫停服務；同時，城巴15C線（來往中環天星碼頭及花園道山頂纜車總站）亦暫停服務，運輸署呼籲市民考慮使用其他公共交通服務。