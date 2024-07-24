半山旭龢道六旬翁留遺書報復妻子 單位陷火海妻死夫昏迷 （更新）

半山有住宅發生火警。
今日（24日）中午12時58分，半山旭龢道10號清暉大廈樓上一個單位突然冒煙起火。
一對男女陷入昏迷
警方和消防接報後趕至現場，出動一喉一煙帽隊灌救，約15分鐘後將火救熄，其間疏散30名住客，並在單位內救出一男一女，二人陷入昏迷，送院搶救。至下午2時許，一名消防員不適，戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送院。起火原因有待調查。
妻死夫留醫ICU
警方及消防於下午交代案情，消防處高級救護主任袁仲豪及警務處中區警區表示，被救出的夫婦均嚴重受傷，女傷者被救出時已無呼吸和脈搏，全身多處3級燒傷，其後傷重不治；男傷者被救出時手、面2級燒傷，現時仍然留醫瑪麗醫院深切治療部；兩名消防員身體不適，送院檢查。
大門被3把門鎖反鎖
助理指揮官(刑事) 警司謝子坤表示，警方到場時，大門被3把門鎖反鎖著，破門後妻子於客廳近大門位置，頭向大門，面朝天，全身熏黑；丈夫則坐在洗手間內，陷入昏迷。女死者死因有待法醫驗屍確定，警方暫將案列謀殺、企圖自殺及縱火案處理。
夫留遺書報復妻子
經初步調查後，事主為66歲姓李老翁，以及其57歲姓竇妻子，有精神病紀錄，二人關係欠佳，已分房一段時間，近年正在辦離婚手續，對於家產分配亦有爭議。二人與兒子同住，今日早上兒子出門時並無異樣，惟警方於老翁房中發現遺書，內容大意指與妻子關係有問題，想報復妻子。
單位大門堅固難爆門
消防處署理助理消防區長賀頴琪表示，消防處一共派出57名消防及救護人員，調派9輛消防車及5救護車，火場於客廳位置，起火單位面積18米乘15米，消防員於洗手間和客廳位置救出一對男女，初步調查認為起因有可疑，最大火點是近客廳按摩椅位置，正派出消防犬尋找有否助燃劑。而今次救火難度在於單位大門堅固難爆門，而且現場濃煙密佈。