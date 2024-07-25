半山旭龢道六旬翁留遺書報復妻子 留醫ICU後不治（更新）

一名消防不適同送院治理。（有線電視新聞截圖）

警方和消防接報後趕至現場，出動一喉一煙帽隊灌救，約15分鐘後將火救熄，其間疏散30名住客，並在單位內救出一男一女，二人陷入昏迷，送院搶救。至下午2時許，一名消防員不適，戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送院。起火原因有待調查。

今日（24日）中午12時58分，半山旭龢道10號清暉大廈樓上一個單位突然冒煙起火。

警方及消防於下午交代案情，消防處高級救護主任袁仲豪及警務處中區警區表示，被救出的夫婦均嚴重受傷，女傷者被救出時已無呼吸和脈搏，全身多處3級燒傷，其後傷重不治；男傷者被救出時手、面2級燒傷，現時仍然留醫瑪麗醫院深切治療部；兩名消防員身體不適，送院檢查。

大門被3把門鎖反鎖

助理指揮官(刑事) 警司謝子坤表示，警方到場時，大門被3把門鎖反鎖著，破門後妻子於客廳近大門位置，頭向大門，面朝天，全身熏黑；丈夫則坐在洗手間內，陷入昏迷。女死者死因有待法醫驗屍確定，警方暫將案列謀殺、企圖自殺及縱火案處理。

夫留遺書報復妻子

經初步調查後，事主為66歲姓李老翁，以及其57歲姓竇妻子，有精神病紀錄，二人關係欠佳，已分房一段時間，近年正在辦離婚手續，對於家產分配亦有爭議。二人與兒子同住，今日早上兒子出門時並無異樣，惟警方於老翁房中發現遺書，內容大意指與妻子關係有問題，想報復妻子。