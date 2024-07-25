半山旭龢道縱火命案 正辦離婚 爭拗財產分配 66歲夫留遺書 擬報復妻再尋死

半山旭龢道發生涉倫常命案。清暉大廈一個單位昨中午發生火警，消防救出一對嚴重燒傷的夫婦送院搶救，57歲女子傷重死亡，66歲男子深切治療部留醫。警方初步調查發現，男女事主夫婦關係，近日正辦理離婚手續，曾因財產分配問題有爭議，現場留下遺書，男事主稱要報復妻子而尋死；不排除有人殺害妻子再自殺。警方將案列謀殺、企圖自殺及縱火處理。
男事主姓李(66歲)，商人；女事主姓竇(57歲)。二人為夫婦關係，育有一名30歲兒子，3人同住上址。事發時只有夫婦二人在單位內，單位大門被3把鎖鎖上。單位面積約18米乘15米，火勢最猛位置是客廳近按摩椅位置。警方初步調查顯示，該名男子懷疑於單位內縱火企圖自殺，並導致妻子死亡，在單位內發現懷疑助燃劑，疑與案有關。
二人救出時嚴重燒傷
女死者倒臥在飯廳近大門位置，頭部朝向大門，面朝天，獲救時全身熏黑；男傷者在廁所內昏迷。二人獲救時無呼吸和脈搏，女事主身體大部分面積三級燒傷，男子則手及面部二級燒傷，均送往瑪麗醫院搶救，女事主證實不治。
消防於昨中午12時58分接報清暉大廈7樓一個單位發生火警，2分鐘後到達現場，下午1時15分大致救熄，現場30名住客自行疏散。除男女事主外，另有兩名消防員感身體不適，送院檢查。署理助理消防區長賀頴琪稱，今次行動的主要困難是單位大門堅固，增加破門入屋的難度，而且現場濃煙密布，增加搜救困難。經調查相信起火原因有可疑，仍在調查起因。
中區警區助理指揮官(刑事)警司謝子坤指，經初步調查，女事主曾向精神科求診，男子則沒有精神病紀錄；二人關係不好，已分房睡，近年正辦理離婚手續，亦曾因財產分配起爭執。兒子昨出門時認為父母並無異樣。
警方在男傷者房間尋獲遺書，內容透露與妻子關係不好，想報復對方而自殺；女死者致命原因是焗死，還是其他原因，警方將安排驗屍以確定死因。據了解，事件不涉及第三者問題；男傷者近日生意轉差，警方會調查是否與案有關，案件由中區警區刑事總部調查。