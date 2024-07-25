半山旭龢道縱火命案 正辦離婚 爭拗財產分配 66歲夫留遺書 擬報復妻再尋死

半山旭龢道發生涉倫常命案。清暉大廈一個單位昨中午發生火警，消防救出一對嚴重燒傷的夫婦送院搶救，57歲女子傷重死亡，66歲男子深切治療部留醫。警方初步調查發現，男女事主夫婦關係，近日正辦理離婚手續，曾因財產分配問題有爭議，現場留下遺書，男事主稱要報復妻子而尋死；不排除有人殺害妻子再自殺。警方將案列謀殺、企圖自殺及縱火處理。

男事主姓李(66歲)，商人；女事主姓竇(57歲)。二人為夫婦關係，育有一名30歲兒子，3人同住上址。事發時只有夫婦二人在單位內，單位大門被3把鎖鎖上。單位面積約18米乘15米，火勢最猛位置是客廳近按摩椅位置。警方初步調查顯示，該名男子懷疑於單位內縱火企圖自殺，並導致妻子死亡，在單位內發現懷疑助燃劑，疑與案有關。