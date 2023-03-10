半年來首現即日沽清 通關後新盤搶手 本月成交望破三千

受惠中港逐步通關、新冠疫情減退，加上財政預算案下調首置印花稅稅階等利好消息帶動下，樓市今年亦趨回暖，令沉寂一時的新盤市場重新起動，多個新盤浪接浪推出，銷情踴躍。會德豐地產藍田KOKO ROSSO上月底首輪銷售148伙成功即日沽清，更是半年來首次，售樓處人頭湧湧，排隊買樓旺市情景再現。及後新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期成為7個月以來，首個首輪累收逾萬票新盤。業界分析指，本月一手交投有機會衝破3,000宗，創6年半新高。
9日累沽近900伙 逼近上月全月
本港去年9月底重新進入加息周期，加上中港仍未通關，新盤銷情遇冷鋒，自去年10月底起開賣的全新盤首輪銷售成績顯著倒退，發展商放慢推盤步伐。不過，今年1月初迎來中港首階段通關，即使挾著元旦及農曆新年假期，新盤交投已見反彈，全月錄得約502宗，較去年12月約274宗，按月升83%；而2月錄得約903宗，按月增80%；單計本月首9日暫錄得880宗，已達上月全月97%。據本報統計，本周末最少有6盤合共推售447伙，意味本月成交有望破千，樓市「小陽春」已現，將迎來新一波「大牛市」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關以來市場氣氛正面向好，加上利好消息推動，樓市急速升溫。發展商爭相推盤，於競爭下開價克制，成功激發壓抑3年的購買力爆發，市場焦點轉向新盤市場，料本月一手成交量有機會衝破3,000宗，創6年半新高。
合共8盤涉逾3300伙 迎購買力
翻查資料，去年最後一個推售的全新盤，為保利置業(119)油塘朗譽，於10月底命名，12月初開售首批128伙，惟正值市況欠佳，即日僅沽10伙。相隔3 個月，星星地產元朗雨後今年1月才打破悶局，隨後多個發展商緊接一連串推售新盤的活動，包括KOKO ROSSO、NOVO LAND第2B期、莊士中國(298)鴨脷洲弦岸、長江實業集團(1113)及新地合作屯門飛揚第2期、華懋集團與港鐵(066)合作的何文田站瑜一第1B期等，合共最少8個全新盤部署開賣，涉逾3,300伙。
低價開盤策略奏效 折實樓價千萬以下
今年首兩個開售的全新盤KOKO ROSSO及NOVO LAND第2B期叫好叫座，首輪銷售同告「一Q清枱」，反映發展商採低價開盤策略奏效。以KOKO ROSSO為例，首張價單88伙折實平均呎價17,973元，與2020年7月該項目第1期KOKO HILLS首批83伙折實平均呎價19,995元相比，低出約10%。
NOVO LAND第2B期首張價單146伙，折實平均呎價僅13,288元，與項目第1B期去年8月首批160伙折實平均呎價13,998元低約5%。若與鄰近二手半新屋苑相比，如樓齡同約5年的豐連及珀御近期二手實用呎價分別平約10%及24%，價格具吸引力，亦成為吸引入市的重要因素。兩盤所推出單位折實樓價，最貴亦不足1,000萬元，入場費最平僅420多萬元，不單受惠於財政預算案的首置印花稅措施，亦增加買家入市意欲。NOVO LAND第2B期承接首兩輪銷售理想，順勢原價加推189伙，將於本周日發售。今批單位包括52伙一房、116伙兩房及21伙三房，提供最高15%折扣優惠，單位折實價429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元，折實平均呎價14,170元，當中有112伙折實價600萬元以下。