半年來首現即日沽清 通關後新盤搶手 本月成交望破三千

受惠中港逐步通關、新冠疫情減退，加上財政預算案下調首置印花稅稅階等利好消息帶動下，樓市今年亦趨回暖，令沉寂一時的新盤市場重新起動，多個新盤浪接浪推出，銷情踴躍。會德豐地產藍田KOKO ROSSO上月底首輪銷售148伙成功即日沽清，更是半年來首次，售樓處人頭湧湧，排隊買樓旺市情景再現。及後新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期成為7個月以來，首個首輪累收逾萬票新盤。業界分析指，本月一手交投有機會衝破3,000宗，創6年半新高。

9日累沽近900伙 逼近上月全月

本港去年9月底重新進入加息周期，加上中港仍未通關，新盤銷情遇冷鋒，自去年10月底起開賣的全新盤首輪銷售成績顯著倒退，發展商放慢推盤步伐。不過，今年1月初迎來中港首階段通關，即使挾著元旦及農曆新年假期，新盤交投已見反彈，全月錄得約502宗，較去年12月約274宗，按月升83%；而2月錄得約903宗，按月增80%；單計本月首9日暫錄得880宗，已達上月全月97%。據本報統計，本周末最少有6盤合共推售447伙，意味本月成交有望破千，樓市「小陽春」已現，將迎來新一波「大牛市」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關以來市場氣氛正面向好，加上利好消息推動，樓市急速升溫。發展商爭相推盤，於競爭下開價克制，成功激發壓抑3年的購買力爆發，市場焦點轉向新盤市場，料本月一手成交量有機會衝破3,000宗，創6年半新高。