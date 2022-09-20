半數受訪中學生認因心癮購物    兩成消費不考慮是否符合可持續原則

公平貿易聯盟透過「賽馬會公平貿易學校獎勵計劃2019-2022」進行調查，以了解中學生可持續消費習慣，兩成學生坦言自己較少或不會在購物時考慮購買行為或產品是否符合可持續消費原則；半數人認為自己受心癮驅使消費。針對消費後的回收知識及行為，超過7成學生分別指出自己會在家中實踐回收，而回收最多的物品是衣服等個人物品，但亦有兩成學生表示自己從不回收。團體認為，中學生對於可持續消費的態度不積極，購物時不會考慮相關原則，建議增加區內回收措施及加強校內宣傳，為社會未來主人翁培育更紮實的可持續消費習慣。
96.2%到超市購物睇價錢
調查於年1月15日至2月14日，向參與計劃的8間中學派發網上問卷，收回628份回覆。調查結果顯示，受訪學生到超市購物時會考量的因素依次為價錢（96.2%）、品牌知名度或聲譽（55.6%）及產地（42%）。對產品物料是否對環境友善、生產過程對生產者或環境是否友善、包裝可否回收，以及公平貿易認證，分別只得21%、18.6%、15.6%和16.6%的關注度。至於分辨消費行為是否符合可持續模式，75%選擇價錢，其後依次為健康（59.7%），環保（52.4%）、原材料（41.4%）、包裝（40.9%）等。受訪者中約半數人認為自己受心癮驅使消費，有44.7%受產品多元吸引，41.4%認為透過購物可獲得滿足。
有兩成學生更表示自己較少或不會在購物時考慮購買行為或產品是否符合可持續消費原則，原因是難以知道產品製造過程或用處是否符合原則（40.6%）、生活上執行並不方便（35.8%）、需要發揮更多金錢（32%）。
45.2%附近沒有回收桶或回收站影響回收
針對消費後的回收知識及行為，超過七成學生分別指出自己會在家中實踐回收；回收最多的物品是衣服等個人物品，但亦有兩成學生表示自己從不回收，原因是生活忙碌，沒有足夠時間前往回收站（56.2%）、附近沒有回收桶或回收站（45.2%），及清洗過程繁複（44.7%）。而表示自己會在學校進行回收的學生只有26.3%。
公平貿易聯盟總幹事張一心認為，是次調查發現中學生對可持續消費態度不夠積極，建議政府在社區內增加回收設施，至少將現有7區的「綠在區區」擴展至全港18區，令回收更快捷省時，並鼓勵學生實踐可持續消費行為。
學校可辦跨學科課題加強培育學生持續消費習慣
香港青年協會李兆基書院學生事務主任何喬翹建議校方可舉辦跨學科課題、例如由地理、德育、經濟科聯合向學生教授可持續消費概念，或舉辦相關主題週，以至回收學會等，加強培育學生進行可持續消費的習慣。
特首高調回應紙包飲品回收廠被拒租事件 可免當局似忽略環保工作觀感
就日前全港唯一一間紙包飲品回收廠被科技園拒絕續租，行政長官李家超回應指環保署已主動聯絡並提供數個可申請地方，張一心認為李家超快速、高調的回應有助避免社會認為政府側重科技發展、忽略環保工作，而對於政府的環保宣傳感到無所適從。