半數受訪中學生認因心癮購物    兩成消費不考慮是否符合可持續原則

公平貿易聯盟透過「賽馬會公平貿易學校獎勵計劃2019-2022」進行調查，以了解中學生可持續消費習慣，兩成學生坦言自己較少或不會在購物時考慮購買行為或產品是否符合可持續消費原則；半數人認為自己受心癮驅使消費。針對消費後的回收知識及行為，超過7成學生分別指出自己會在家中實踐回收，而回收最多的物品是衣服等個人物品，但亦有兩成學生表示自己從不回收。團體認為，中學生對於可持續消費的態度不積極，購物時不會考慮相關原則，建議增加區內回收措施及加強校內宣傳，為社會未來主人翁培育更紮實的可持續消費習慣。

96.2%到超市購物睇價錢

調查於年1月15日至2月14日，向參與計劃的8間中學派發網上問卷，收回628份回覆。調查結果顯示，受訪學生到超市購物時會考量的因素依次為價錢（96.2%）、品牌知名度或聲譽（55.6%）及產地（42%）。對產品物料是否對環境友善、生產過程對生產者或環境是否友善、包裝可否回收，以及公平貿易認證，分別只得21%、18.6%、15.6%和16.6%的關注度。至於分辨消費行為是否符合可持續模式，75%選擇價錢，其後依次為健康（59.7%），環保（52.4%）、原材料（41.4%）、包裝（40.9%）等。受訪者中約半數人認為自己受心癮驅使消費，有44.7%受產品多元吸引，41.4%認為透過購物可獲得滿足。

有兩成學生更表示自己較少或不會在購物時考慮購買行為或產品是否符合可持續消費原則，原因是難以知道產品製造過程或用處是否符合原則（40.6%）、生活上執行並不方便（35.8%）、需要發揮更多金錢（32%）。