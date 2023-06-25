半數輪椅使用者指無障礙設施不足 令出行不便

輪椅使用者就出行有顧慮，當中三大主因分別是︰「沒有足夠的無障礙設施」 (81.4%)、「引起店員或其他人不方便」(71.4%) 及「沒有他人支援或協助」(30%)。此外，87.5% 受訪的輪椅人士表示「因為身體障礙而受到不友善對待」。

沒有足夠的無障礙設施致出行顧慮

81.4% 沒有足夠的無障礙設施致出行顧慮

81.4% 沒有足夠的無障礙設施致出行顧慮

經緯青年商會於今年推出『「友」你「椅」靠2023』社會工作計劃，並於5至6月成功訪問206名輪椅使用者、其照顧者以及市民，結果顯示，55.6% 輪椅使用者認為無障礙設施不足夠，48% 感到出行不便，令他們產生出行顧慮。

香港傷健協會傷健學院項目幹事、輪椅使用者伍振熾表示，「10年前等巴士要撞彩，未必每架巴士都能上輪椅，依家大部分都可以乘搭。」他指現時社會暢通度有進步，但大眾仍誤解輪椅使用者「論盡」，對服務人員造成影響等，這些或影響輪椅使用者的出行意欲。

舊區大部份建築未做到無障礙設計

社區建立無障礙環境方面，經緯青年商會認為香港舊區大部份建築物未能完全在無障礙設計上達標；以商會派員到觀塘區觀察，在660間商店內過半數(53.6%)的店鋪設計是難以讓輪椅人士進出，只有10.8%具有無障礙設計的店鋪。