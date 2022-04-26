卓健醫療全新品牌形象引領智慧醫健發展 首間智慧診所登陸元朗

時代變遷加速醫健服務數碼化，同時新冠疫情亦令市民對智慧醫健有更多接觸。在疫情期間，卓健醫療不但積極參與抗疫及支援疫苗接種計劃，亦預示社會對智慧醫健需求日增，致力成為全方位智慧醫健服務的先驅。為迎接新世代醫健發展，卓健醫療近日推出全新品牌形象，不但啓用旗下首間智慧診所，更全面提供線上線下全方位醫健方案，力求超越傳統模式，為大眾提供高標準的醫療保健體驗及健康管理服務，以健康同行者的身份，實現「預測、預防、治療」的全方位醫健新概念。

實踐新世代醫健 品牌積極推動智慧轉型

隨著網絡速度的提升及手機應用程式的普及，大眾逐漸追求更便捷、安全及個人化的醫健服務。為配合不斷變遷的需求，卓健醫療積極推動數碼轉型，實踐新世代醫健。全新的品牌標誌保留象徵性的「Q」字，代表卓健醫療一如既往以醫療保健質素為承諾，以專業精神及知識為基石，致力成為大眾值得信賴的醫療保健夥伴，為植根香港逾150年的醫療機構注入更多創新思維和活力。

於全新品牌形象下，卓健醫療選址元朗世宙啓用首間結合數碼科技和以人為本的智慧診所，全面採用電子化流程，滿足新一代對靈活便捷及個人化服務的需要。病者可通過卓健醫療手機應用程式進行電子掛號，同時診症登記、健康申報和體檢報告等流程均以無紙化環保完成；於診所進行的身體檢查數據如血壓、血氧含量和心臟健康紀錄，更可同步實時傳送至患者手機，節省等待實體報告的時間；日後患者及卓健醫療的醫護人員亦能於卓健醫療手機應用程式持續檢閱相關記錄及下載體檢報告，提高健康管理的自主性及延續性。