卓悅創辦人一家三口遭入稟申請破產　包括歌手JW男友

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤Tarzan(女歌手JW王灝兒男友)一家三口，上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司（Fulling Limited）向高等法院入稟申請破產。根據司法機構網頁顯示，3人的破產申請，均排期在11月8日在高等法院提訊。

三人曾向富英借款5450萬元

根據早前相關報道指，葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5,450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。

事實上，葉氏夫婦近日不時捲入官非，其中在去年12月，Haifu International Finance Limited指曾向與2人有關的真一有限公司，借出2億元，但對方只償還了8,000萬元，故要求法院頒令真一及作為擔保人的葉氏夫婦歸還欠款，並作出賠償。至今年1月，卓悅集團現時主席陳健文再入稟高院，指真一拖欠接近3億元貸款。

葉韋彤被指身家逾12億

葉韋彤曾被指家底豐厚，身家逾12億元，而JW與葉韋彤拍拖五年以來感情穩定。她亦早已融入男方家中，不時陪男友出入馬場，為男友家族的愛駒打氣，又陪男友家人出席慈善活動，兩人經常邀請好友到豪宅中作客，大搞泳池Party。

二人奢華生活(多圖)