卓悅創辦人一家三口遭申請破產　JW男友去年4100萬賣屋套現

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤Tarzan(女歌手JW王灝兒男友)一家三口，上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司(Fulling Limited)向高等法院入稟申請破產。

根據早前相關報道指，葉俊亨、鍾佩雲及葉韋彤三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5,450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。司法機構網頁顯示，3人的破產申請，均排期在11月8日在高等法院提訊。

持貨18年大升值

翻查資料，JW多次在曬出男友的九肚山豪宅，由葉氏家族在2003年以1,400萬購入，並於去年以4,100萬元沽出。該單位為九肚山皓朗山莊雙號屋，實用面積2,378平方呎，屬於3房間隔，連480平方呎平台、私家泳池、私家影院等，可謂極度奢華。

而JW經常在男友豪宅大搞泳池派對同打乒乓球，不過一切已成過去。翻查資料，現時該單位已經被「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏購入，惟有報道指，葉韋彤搬出該單位後，移居至同屋苑另一單位。

葉韋彤曾被指家底豐厚，身家逾12億元，而JW與葉韋彤拍拖五年以來感情穩定。她亦早已融入男方家中，不時陪男友出入馬場，為男友家族的愛駒打氣，又陪男友家人出席慈善活動，兩人經常邀請好友到豪宅中作客，大搞泳池Party。

葉韋彤九肚山豪宅(多圖)