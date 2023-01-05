卓永興主持跨部門會議 防範水貨問題再現

政務司副司長卓永興主持跨部門會議，與各部門在通關前針對水貨活動作超前部署，以確保社會的秩序和環境衞生。

特區政府落實與內地通關。政務司副司長卓永興今日（5日）主持跨部門會議，與各部門在通關前針對水貨活動作超前部署，以確保社會的秩序和環境衞生。財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、入境處處長區嘉宏、海關關長何珮珊、保安局副局長卓孝業、運輸及物流局副局長廖振新、醫務衞生局副局長李夏茵等均有出席。

政府指，十分關注水貨活動對市民大眾日常生活及環境衞生所帶來的影響，各執法部門高度重視通關後可能出現的水貨活動，對違規的香港居民或外來人士皆會嚴正執法。各部門亦會密切留意各區的水貨黑點，尤其是北區、元朗和屯門，並因應情況採取適當行動。

各部門會持之以恆採取以下行動：

香港海關會在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境；

香港海關會與深圳當局緊密聯繫，加大對水貨活動的調查和偵緝力度，並將相關情報通報入境事務處（入境處）和警方採取行動；

入境處會制訂「懷疑水貨客監察名單」，對懷疑從事水貨活動的訪客進行入境詢問。若他們來港的目的有可疑，便會拒絕他們入境並即時遣返內地；

入境處及警方會進行聯合執法行動，拘捕涉嫌因從事水貨活動而違反逗留條件的訪客；及

警方與食物環境衞生署（食環署）會密切留意水貨黑點，針對商戶和水貨客在公眾地方擺放貨物造成阻街的情況，加強巡邏和執法。

就近日市面有搶購退燒止痛等藥物的情況，當局稱，根據藥物註冊紀錄，市面上有多逾750隻的註冊藥劑製品含有撲熱息痛成分的退燒止痛藥，衞生署已擬備了有關註冊藥物的名單，供市民網上查閱有關退燒止痛藥。衞生署亦會派員定期巡查持牌藥商，以確認他們均符合相關的規管要求及牌照條件。政府會繼續密切注視有關藥物的供應情況，如有需要，不排除施加限買限賣的要求，進一步確保有需要的市民可購置到有關藥物；政府亦敦促所有持牌藥商不要囤積有關藥物。

政府提醒市民，現時任何人攜帶受管制藥物入境或出境，除作合理自用外，需要出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦被檢取。

劉國勳促加強巡查執法

民建聯立法會議員劉國勳促請政府做好協調及準備，包括調配更多人員，加強在北區巡查及執法，杜絕阻街、在街道遺下大批紙皮，影響市容及衛生問題。他亦就近期搶藥潮，建議政府參考當年搶奶粉潮時措施，如設立熱線，由政府統籌，把市民訂貨的要求轉介至供應商，確保本地市民需要時可得到藥物供應。

劉國勳亦關注東鐵綫已由12卡改為9卡，促請當局考慮增設額外不開門的車卡（10或11卡車），進一步增加整體載客量。