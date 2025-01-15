卓永興回應結業潮： 商界「新陳代謝」有店舖仍要排長龍

擔任發展旅遊熱點工作組組長的政務司副司長卓永興說，工作組找尋新旅遊熱點，需要有香港特色，並不是要「交數」或只追求數量，亦要從旅客角度覺得具吸引力。 卓永興在港台節目《盤點政策》表示，近年旅客追求已經改變，想了解更多風土人情，但他們走到「街頭巷尾」不等於不會消費，工作組需要找一些有新鮮感的旅遊熱點。

工作組找尋新旅遊熱點需有香港特色 並非「交數」

被問到坊間有聲音指有很多商舖結業，卓永興形容商界亦有「新陳代謝」，經濟有循環及會汰弱留強，市面有些商舖仍要排長龍，消費者會光顧有賣點及服務好的店舖。