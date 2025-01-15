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2025-01-15 14:02:46

卓永興回應結業潮： 商界「新陳代謝」有店舖仍要排長龍

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卓永興上月視察全港多區，確保街道清潔。(卓永興FB圖片)

卓永興上月視察全港多區，確保街道清潔。(卓永興FB圖片)

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擔任發展旅遊熱點工作組組長的政務司副司長卓永興說，工作組找尋新旅遊熱點，需要有香港特色，並不是要「交數」或只追求數量，亦要從旅客角度覺得具吸引力。 卓永興在港台節目《盤點政策》表示，近年旅客追求已經改變，想了解更多風土人情，但他們走到「街頭巷尾」不等於不會消費，工作組需要找一些有新鮮感的旅遊熱點。

工作組找尋新旅遊熱點需有香港特色　並非「交數」

被問到坊間有聲音指有很多商舖結業，卓永興形容商界亦有「新陳代謝」，經濟有循環及會汰弱留強，市面有些商舖仍要排長龍，消費者會光顧有賣點及服務好的店舖。

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至於開拓中東旅客的客源，他表示，要在推廣清真飲食方面下功夫，可以考慮在東盟一些地方引進食肆或食物，亦要顧及旅客的宗教需要，給予可以祈禱的地方等。

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8項工作提升治安及道路安全已達標　店舖阻街有改善

另外，卓永興表示經過政府大量工作後，現時九成店舖都守規矩，店舖阻街有改善，街道及後巷亦較以往清潔。擔任地區治理專組組長的卓永興表示，由政務司司長領導的地區治理領導委員會，交託了8項工作予專組執行，包括提升治安及道路安全等，相關工作在首年達到目標，亦會繼續去做。

卓永興舉例說在治安方面，去年全年在各區共安裝500多部閉路電視，在開始安裝後的半年內，已協助偵破49宗刑事案件，他形容是較聰明的方法去改善市民生活。

稱政府工作不花巧  有改善空間不自滿

卓永興說今屆政府的工作很實在及不花巧，政策上推出新猷，並多作宣傳，希望讓市民明白政府為他們服務。他又說任何政府工作都會有改善空間，所以不會自滿，如果有做得不好的地方，會接受批評再改進。

原文刊登於 香港電台

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