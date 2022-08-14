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2022-08-14 13:06:00

卓永興巡視後巷清潔：市民不斷棄置垃圾　將陷「你清我掉」輪迴 (更新)

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在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工用高壓水槍清潔後巷。(林俊源攝)

在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工用高壓水槍清潔後巷。(林俊源攝)

政府今日(14日)正式啟動「政府打擊衞生黑點計劃」，打擊全港逾600個衞生和街道管理黑點。政務司副司長卓永興表示，政府對清潔香港責無旁貸，但強調若政府不斷清理垃圾的同時，市民不斷棄置的話，就只會不斷輪迴於「你清我掉」的夢魘，呼籲市民今日起處理好自己的垃圾。他並反問香港人的垃圾若自己不清理，「邊個會幫你清理？」

打擊衞生黑點計劃由「地區事項統籌工作組」統籌，出任工作組主席的卓永興今早和環境及生態局長謝展寰等官員，到旺角塘尾道一帶巡視後巷清潔行動。卓永興說，視察的後巷堆有不少垃圾和雜物，並有多輛棄置電單車，表明當局將會一一移除，務求將後巷回復舊觀。

擬增加閉路電視和罰款

卓永興預告，政府的清理行動將陸續有來，但坦言當然不能做到一麈不染。他指出，目前有300多個閉路電視監察後巷情況，形容措施非常有效，日後必定按需要增加數目。

地區加強清潔工作　官員巡視後見傳媒

在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工用高壓水槍清潔後巷。(林俊源攝) 在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工運走垃圾。(林俊源攝) 在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工運走垃圾。(林俊源攝) 卓永興(右)和謝展寰(左)等官員，今日到旺角視察後巷清潔行動。(林俊源攝) 卓永興(中)和謝展寰(左二)等官員，今日到旺角視察後巷清潔行動。(林俊源攝) 在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工清潔後巷。(林俊源攝) 在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工清潔後巷。(林俊源攝) 在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工運走垃圾。(林俊源攝) 卓永興呼籲市民，今日起要處理好自己的垃圾。(林俊源攝) 在「政府打擊衞生黑點計劃」下，政府部門會着手清理街道或後巷衞生黑點。圖為清潔工清潔後巷。(林俊源攝)

擬增加的還有亂拋垃圾的罰款，他指現存很多衞生法例訂立已久，未必有足夠法定權力，而亂拋垃圾的1,500元罰款亦已維持20年，當局考慮修例時會研究合理性及其他法例的對稱性，但罰則一定要有阻嚇力。

現時政府列有逾600個衞生黑點名單，卓永興歡迎市民提供黑點名單，但希望市民不要糾纏在何時能減少黑點數目，最重要是看實際情況。他預告，今日稍後將與民政及青年事務局長麥美娟視察九龍城的「三無大廈」，以及與發展局長甯漢豪往深水埗視察拆除招牌行動。

卓永興中午轉到深水埗　甯漢豪余寶美陪同

中午12時許，卓永興轉到深水埗福華街近黃金電腦商場一帶，視察拆除危險或棄置招牌行動，發展局長甯漢豪和屋宇署長余寶美亦有隨行。另外，有網民發現房屋局長何永賢中午在何文田愛民邨，當時她亦身穿與卓永興等官員同款的「政府打擊衞生黑點計劃」的上衣。

政府在「政府打擊衞生黑點計劃」下，會加快拆除危險或棄置招牌。(林俊源攝) 卓永興(左二)和甯漢豪(左一)到深水埗福華街一帶，視察危險或棄置招牌。(林俊源攝) 政府在「政府打擊衞生黑點計劃」下，會加快拆除危險或棄置招牌。(林俊源攝) 卓永興(中)到深水埗福華街一帶，視察危險或棄置招牌。(林俊源攝) 政府在「政府打擊衞生黑點計劃」下，會加快拆除危險或棄置招牌。(林俊源攝) 卓永興(中)等官員到深水埗福華街一帶，視察危險或棄置招牌。(林俊源攝) 政府在「政府打擊衞生黑點計劃」下，會加快拆除危險或棄置招牌。(林俊源攝) 卓永興(左三)等官員到深水埗福華街一帶，視察危險或棄置招牌。(林俊源攝) 卓永興(左)到深水埗福華街一帶，視察危險或棄置招牌。(林俊源攝)
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