卓永興巡視後巷清潔：市民不斷棄置垃圾　將陷「你清我掉」輪迴 (更新)

政府今日(14日)正式啟動「政府打擊衞生黑點計劃」，打擊全港逾600個衞生和街道管理黑點。政務司副司長卓永興表示，政府對清潔香港責無旁貸，但強調若政府不斷清理垃圾的同時，市民不斷棄置的話，就只會不斷輪迴於「你清我掉」的夢魘，呼籲市民今日起處理好自己的垃圾。他並反問香港人的垃圾若自己不清理，「邊個會幫你清理？」

打擊衞生黑點計劃由「地區事項統籌工作組」統籌，出任工作組主席的卓永興今早和環境及生態局長謝展寰等官員，到旺角塘尾道一帶巡視後巷清潔行動。卓永興說，視察的後巷堆有不少垃圾和雜物，並有多輛棄置電單車，表明當局將會一一移除，務求將後巷回復舊觀。

擬增加閉路電視和罰款

卓永興預告，政府的清理行動將陸續有來，但坦言當然不能做到一麈不染。他指出，目前有300多個閉路電視監察後巷情況，形容措施非常有效，日後必定按需要增加數目。

地區加強清潔工作 官員巡視後見傳媒